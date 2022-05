Roberto Brasero: «Soy un ‘‘Hombre del Tiempo’’ que cada vez tiene menos tiempo»

Después de más 10 años al frente de «Tu tiempo con Roberto Brasero», el periodista y meteorólogo favorito de España se enfrenta a un nuevo reto. Cada domingo desde hoy a las 19:40 horas estrena y presenta en Antena 3, «Mundo Brasero», un magacín que apuesta por la información y el entretenimiento producido por Antena 3 Noticias, dirigido por Belén García, responsable de las ediciones informativas de Fin de Semana y con Jalis de la Serna, Adriana Abenia, Beatriz Toribio o Rafa Maz, entre otros como colaboradores.

¿Cómo llega la propuesta?

Surge de la dirección de informativos, que sigue explorando las posibilidades de programas más allá de las noticias. Esta es una oportunidad para enfocar temas que cada vez tienen más demanda: Medioambiente, sostenibilidad, el mundo futuro al que vamos, donde cambia la manera de conducir y las casas en las que vivimos. Esto configura un mundo en el que vamos a vivir, dentro de no muchos años que se está haciendo ahora. Habiendo esa demanda de información y con el músculo de Antena 3 Noticias se puede responder con un programa de televisión.

¿Nota la responsabilidad de que la información está en el ADN de la cadena y el grupo?

En informativos somos líderes, y el ADN de la actualidad está en el programa, pero no es un espacio informativo. Es más bien un magacine en el que desde luego tenemos ese ADN informativo que te permite estar atento a todo. Estamos abiertos a la actualidad y no nos restringimos al informativo, al revés: el tono tiene que ser más de magacine. Para eso tenemos un plató que nos han construido en el estudio 10 de Atresmedia, uno de los más grandes. Te permite que entren los colaboradores, que haya pantallas con las que jugar y rincones donde quizá se puedan hacer experimentos o mostrar productos que traigamos al estudio.

¿Le confesaron por qué usted?

No, y no me lo he planteado, porque para mí es muy apetecible. Me permite seguir siendo el hombre del tiempo, cosa que me encanta. Ahora voy a descansar los viernes, y de lunes a jueves, el tiempo, y el domingo nuevo programa. Se puede cronológicamente y conceptualmente, porque no son cosas radicalmente distintas. Ni me lo pensé dos veces; no veía ninguna pega por ningún lado

Quizá es que el carácter divulgativo y cercano va con su estilo

No sé presentar de otra manera. Me dicen «el estilo Brasero», pero no sé que estilo es, porque es como yo lo hago. Intento transmitir cosas, lanzar un mensaje, comunicar... esa es la manera como lo hago. Estoy dispuesto a hacerlo en este programa. No tiene sentido buscar artificios por ser algo de más responsabilidad. Tenerte que poner muy serio al hablar de los temas, que si los tratas con rigor, también admiten una manera cercana: como me gusta a mí contar las cosas.

Se tratarán grandes temas...

Lo identifico con el dominical de LA RAZÓN. Un periódico dominical que tiene muchas secciones y durante el día, tan a gusto, vas leyendo los temas de salud, consumo… en este caso lo comprimimos en una hora y cuarto de televisión con imágenes, pero viene a ser lo mismo. Temas del día a día que se transforman en reportajes o secciones del programa. Y quiero que esté muy presenta la que llaman «la España vaciada». Está llena de historias y oportunidades; de pequeños negocios e iniciativas que no conoces, pero que si lo hicieras, te transformarías en cliente de esas patatas que venden en un pueblo de Soria. El objetivo de la directora es que viajemos y acercarnos a los sitios, traer los reportajes al plató y contarlo a la gente a través de colaboradores y del presentador.

¿Qué trato recibe de los espectadores?

Me ha sorprendido muchísimo. Por mi manera de contar las cosas recibo una respuesta igual; muy cercana. La gente se acerca con respeto, pero con familiaridad. Y te dicen «es que ceno contigo todas las noches». Luego me paré a pensar que efectivamente «ceno contigo todas las noches» es a veces más de lo que yo hago con mi familia porque tengo algún compromiso. Si están cenando viendo la televisión y estás ahí, ¿cómo no vas a ser parte de la familia? Con la promoción del programa, se ha creado mucha expectación y mucha gente que nos mandan fotos y vídeos nos dice: «Si necesitas algo para ‘’Mundo Brasero’', pídemelo».

¿Hay grupo de Whatsapp de hombres y mujeres del tiempo?

No, pero sí mantenemos el contacto. Hubo un momento en el que nos juntábamos para unos juegos meteorológicos que organizaba una estación de esquí. Pero un hombre del tiempo cada vez tiene menos tiempo.