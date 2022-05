Rigoberta Bandini se sincera sobre Chanel y Eurovisión: “Como canción me gustó Suecia”

Ha pasado una semana desde que Chanel Terrero consiguió el tercer puesto en el Festival de Eurovisión con “SloMo” celebrado en Turín el 14 de mayo y que Ucrania se proclamó vencedora con Kalush Orchestra y su ahora himno contra la guerra con Rusia, “Stefania”. Radio Televisión Española ya ha anunciado su intención de potenciar la cita de Benidorm Fest como criba para elegir de nuevo al artista que nos lleve hasta donde quiera que se celebre el certamen en 2023.

Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Chanel. Esa es la terna favorita de los españoles en la cita que tuvo lugar en la ciudad alicantina y que puso a prueba el sistema español para elegir a su representante. La polémica entre el voto del jurado y el del público elevó a los titulares de todo el país las palabras “tongo” e “injusticia” y colocó a Chanel en el punto de mira de los seguidores de Paula Ribó (verdadero nombre de Bandini” y su “Ay, mamá” y de los activos fans de Tanxugueiras y su tema “Terra”.

► La UER continúa investigando las “irregularidades” en las votaciones de seis países en Eurovisión y pide más tiempo

► El comentarista italiano Cristiano Malgioglio se disculpa por llamar a Chanel “JLo de saldo”

Incluso pasado el tiempo, el grupo gallego que forman Aida Tarrio, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro, han reconocido que Chanel Terrero era la elección correcta y todo el resto de candidatos mostraron su apoyo a la cubana afincada en cataluña con mensajes de apoyo antes y después participar en la final de Turín. Quizá la más discreta a largo plazo haya sido Rigoberta Bandini, que finalmente ha hablado largo y tendido en una entrevista en el programa Islàndia” de RAC1.

La catalana ha hablado de la posibilidad de que ella y sus bailarines hubieran llevado la gigantesca teta a palidecer el corazón de Mika en la final de Turín del sábado pasado y dice tenerlo muy claro. “Tenía muchas ganas de ver Eurovisión”, pero que llevó el segundo puesto de una manera “muy sana” y confiaba en la labor que hizo Chanel representando a España.

“Flipé con la actuación de Chanel, que fue increíble”, dijo la compositora referida al espectáculo que ofreció el sábado que Bandini siguió y asegura que “al principio de las votaciones con tantos ‘doces’ no me lo podía creer”. Visto lo visto, Rigoberta confiesa que el estilo de Chanel pegaba más con el espectáculo eurovisivo: “Viéndolo con un poco de perspectiva era más su lugar, su show. Creo que nosotros no habríamos quedado tan bien”.

Así refrendaba el resultado del Benidorm Fest: “Queda fatal que diga esto, pero su proyecto se adecuaba mejor a Eurovisión”. Pero el presentador, Albert Om, quiso insistir en su opinión sobre el “SloMo” de Chanel como representación de España en el festival y a la pregunta de a quién entregaría los 12 puntos que desveló Nieves Álvarez en nombre del jurado español: “Como show he de decir que el de Chanel fue el mejor”, pero sí aclaró que, “como canción la que más me gustó fue la de Suecia”.