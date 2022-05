«Los Borbones», la lección de Historia que nunca recibimos

Tras consolidarse como una de las mayores «fábricas» de ficción nacional, Atresplayer Premium decidía apostar por otros géneros como talent shows del reconocimiento de «Drag Race», realities como «Love Island» o documentales. La plataforma de Atresmedia ha demostrado ser capaz de crear contenido original para todo tipo de espectador, en su clara apuesta por la diversidad. Y cuando aborda un género o formato nuevo, lo hace rodeándose del mejor equipo posible. En su último proyecto, la docuserie de seis capítulos «Los Borbones, una familia real», lo ha vuelto a demostrar. Producida por Atresmedia TV, Newtral y Exile Content, en colaboración con Alea Media, esta docuserie aborda por primera vez la serie documental sobre la familia real, prestando especial atención a la trayectoria del Rey Juan Carlos I. Sin embargo, «Borbones» aprovecha la figura del emérito para recordar el legado de toda la dinastía, que se extiende hasta nuestros días, como algunas de sus virtudes y también de sus errores.

Así, el equipo de esta serie documental capitaneada por Ana Pastor y el director Aitor Gabilondo, quienes tenían la difícil tarea de sintetizar décadas y décadas de Historia, desvelando secretos y recordando episodios trascendentales para el pasado de nuestro país. Para ello se han ayudado de privilegiadas fuentes de información como los periodistas Iñaki Gabilondo, Carmen Enríquez, Pilar Urbano, Fernando Ónega y José García Abad, o el que fuera ex Ministro de Exteriores José Manuel García Margallo.

«Borbones», sobre el subtítulo «una familia real», ahonda en la imagen superficial que se vendió de la Corona durante tantos años y que en los últimos tiempos se ha ido diluyendo. Bajo un manto de ejemplaridad y rectitud se dibujó una institución intachable y hasta indiscutible para la prensa. Periodistas de la talla de Iñaki Gabilondo harán una labor de autocrítica sobre el ejercicio de su profesión en esos años, donde se miraba hacia otro lado respecto a las actividades de la Corona. «Como la prioridad era sacar el país adelante, no se discutía ni se investigaba exhaustivamente la gestión del dinero público o la intervención del Rey en ciertos negocios», cuenta Ana Pastor. Ella alaba la autocrítica, ya que «la ausencia de ésta es lo que ha impedido que se hayan hecho más documentales como ‘Los Borbones’».

Fotografía de archivo tomada el 14 de mayo de 1977 FOTO: Manuel H. de León EFE

Además de la aportación de todas estas voces el equipo de este documental –que se estrena en laSexta el próximo martes– también reconoce como inspiración al podcast «X Rey»: «Toni Garrido hizo un gran trabajo y, de hecho, tendrá su pequeño espacio en este documental». También reconocen que se pusieron en contacto con la Casa Real para informarles del proyecto y pedirles grabar en uno de los actos oficiales de los Reyes, «pero jamás no sugirieron cambiar o evitar nada», aclaran.

Para el director Aitor Gabilondo esta serie supone su debut en el género documental. «Ha sido como hacer mi trabajo al revés, porque los personajes ya estaban construidos. Pero al final he aplicado las mismas técnicas narrativas que en la ficción, no sé hacerlo de otra forma».

Como reconoce el propio José Antonio Antón, «sabíamos que esta idea, jamás llevada a la pantalla, iba a generar tanto interés que hemos decidido estrenarla en abierto en laSexta», aunque el resto de los capítulos estarán disponibles en Atresplayer Premium. El segundo episodio, de hecho, se lanzará justo después de su estreno en abierto.

Durante la rueda de prensa celebrada ayer, tanto José Antonio Antón como Ana Pastor reconocieron que «la Familia Real da tanto contenido que sería imposible cerrar los capítulos si esperásemos a que saliese cada noticia». Así justificaban que la serie, no abordará el reciente regreso a España de Don Juan Carlos. Aunque no descartan que esta serie «se pueda prolongar más».

Resulta inevitable comparar este relato con producciones, como «The Crown». «Creo que sería imposible hacer algo como «The Crown» en España, no habría tanto presupuesto, ni actores tan altos y rubios como los Borbones», decía entre risas Aitor Gabilondo. Pero al mismo tiempo Ana Pastor no envidia tanto esa «transparencia» de la que siempre presume la Corona británica: «Investigando me he dado cuenta de que no es así. Durante muchos años hubo una campaña encubierta contra Lady Di». El director, por su parte, que ya se encuentra inmerso en su próximo trabajo «El Silencio», también relaciona a Juan Carlos I con ese título. «Él sufrió el mismo silencio bajo el que estuvo toda España durante tantos años y heredó sus consecuencias».