Iñaki Gabilondo anuncia que deja la radio: “Tengo la convicción de que ya se ha acabado”

Iñaki Gabilondo, voz inconfundible del periodismo de nuestro país ha decidido despedirse de los micrófonos en una entrevista con Aimar Bretos. El periodista y exdirector de programas de la SER como “Hoy por hoy” u “Hora 25″ ha querido decir “adiós”, pese a que ya había comenzado su retirada “con discreción máxima”, como él ha explicado.

“Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba aburriendo de mí”, quiso compartir con los oyentes de la SER. En una despedida tan periodística no pudieron faltar dos de las periodistas que han trabajado con él y mejor le conocen: Mamen Mendizábal y Ana Pastor. La primera quiso halagar su actitud profesional y humana: “No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo”.

Gabilondo quiso también hacer un perfil del momento actual que vive España: “Estamos en un momento en el que me sorprende que no se entienda que hacer oposición no es jugar a la demolición. Si eso es la democracia, yo me borro”. Además ha incidido en el problema de las dos españas: Gabilondo ha sido claro: “Si la democracia es una operación que consiste en que la mitad de un país se dedica a destruir lo que la otra mitad construye... eso no es así. Estamos entendiendo como natural que la tarea de la oposición es demoler por sistema cada cosa que pasa. Eso me parece una aberración”.