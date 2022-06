¿Cómo personalizar el nuevo Google News?

Puntual como un reloj, a las 6:00 de la madrugada del martes 21 al miércoles 22 de junio Google News volvió a activar su URL para poner el servicio de nuevo en marcha tras ocho años de cierre. Tras la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual ya se sabía que el gigante de internet volvería a la carga con una de sus páginas más polémicas. Acostumbrados ya a dejarnos seducir por discover, ¿cómo puedo personalizar Google News?

Como bien explican desde su blog, lo primero que hay que hacer para poder usar la personalización de Google News es tener iniciada la sesión de Google. En esta personalización debemos tener claras cuáles son nuestras preferencias y gustos para recibir información de meteorología o nuestro equipo favorito. Las posibilidades incluyen seguir o dejar de seguir un tema de interés, lugar o publicación. También se pueden activar dándole me gusta a “historias específicas sobre un tema o de una fuente”. Para aquellos que no lo controlen al principio, también permite ocultar por completo las historias de una fuente concreta.

Para poder seguir un tema de interés, “en la parte superior, busca el tema, el lugar o la publicación que deseas seguir. También puede seleccionar un tema del menú al lado de “Inicio”, “Para ti” y “Siguiendo”, con temas como España, Internacional, Local.... Si el menú está oculto, en la parte superior izquierda, haz clic en Menú”. Tras eso localizar el botón de “Seguir” (esquina superior derecha). Para ir recopilando todos los temas que sigue puede localizarlos en el menú haciendo click en “Siguiendo”.

Para dejar de seguir y no recibir actualizaciones o noticias sobre un tema, lugar o publicación, basta con usar la barra de búsqueda de la parte superior y encontrar el tema o interés: “En la parte superior derecha, haz clic en “Siguiendo” (Con el icono de favorito de una estrella).En el menú general, haz clic en “Siguiendo”. Junto al interés que desea dejar de seguir, haga clic en Más (los tres puntos verticales) y luego pulsar: “Eliminar de la biblioteca”.

Para poder elegir si me gusta o no una historia sobre un tema o una fuente usaremos clickando en el título de una historia y junto al nombre de la fuente pulsaremos en más (tres puntos) y ahí seleccionar la preferencia o bien “obtener más historias como esta” (Pulgar hacia arriba) o “obtener menos historias como esta” (Pulgar hacia abajo). Para evitar historias de una fuente concreta: “Encuentre una historia de la fuente de la que ya no desea recibir actualizaciones. Señale el titular o el título de la historia y haga clic en Más (tres puntos) y click en” Ocultar todas las historias de [fuente]”.