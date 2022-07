Llega a laSexta «El instante decisivo» de un pueblo

Hoy hace 25 años que todo un país contuvo el aliento durante horas mientras asistían horrorizados a las posibles últimas horas del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco. El edil había sido secuestrado hace dos días y a las 16:00 horas del 13 de julio de 1997 expiraba el plazo de la amenaza de la banda terrorista ETA de acabar con su vida, si el Gobierno no acercaba a los presos de la organización a las cárceles del País Vasco. Aquel suceso marcó un antes y un después en la sociedad española, que no estaba dispuesta a permanecer callada ni quieta mientras se cometía un asesinato a sangre fría. Con esa respiración contenida se narra «El instante decisivo», el documental original de Atresplayer Premium, y que hoy se estrena en abierto en laSexta a las 22:30 como acción especial por el 25 aniversario, y que nos lleva con alma de thriller desde la puesta en libertad de Cosme Delclaux y el rescate de José Antonio Ortega Lara, al secuestro, cautiverio y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La sociedad, protagonista

El prime time de laSexta de hoy será el protagonista de imágenes y vídeos inéditos sobre los días entre el 1 y el 13 de julio de 1997, con la mezcla de imagen real y de ficción para contar los hechos que las cámaras no registraron en esos días claves. Las productoras ejecutivas de este proyecto de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y La Caña Brothers para Atresplayer Premium, Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de Atresmedia TV, y Teresa Latorre, directora de «El instante decisivo», destacaron de la pieza que «la idea era hacer un trabajo periodístico muy riguroso», como demuestra la cantidad de testimonios que aporta el documental de los que fueron protagonistas de aquellos días y todavía conservan en su memoria los sentimientos de rabia, indignación e impotencia que les invadió durante aquella descarnada cuenta atrás. Agentes de distinto grado del Servicio de Información de la Guardia Civil; el juez Baltasar Garzón, encargado del registro en el que se encontró el zulo de Ortega Lara; Jaime Mayor Oreja, entonces ministro de Interior; Juan María Atuxa, consejero de Interior del País Vasco; el fotógrafo Ignacio Pérez; el ex alcalde de Ermua Carlos Totorika; José Antonio Ardanza, ex Lendakari; Nerea Garrido, prima de Miguel Ángel Blanco, amigos y vecinos de Ermua, entre muchos otros, serán los encargados de guiarnos por las calles de una comunidad y un país colapsados por el dolor.

La narración comienza el 30 de junio de 1997 y sigue los pasos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para intentar acabar con ETA con detenciones y las más profesionales investigaciones de su entramado. «Las imágenes de las Guardia Civil cuando están llevando a cabo la liberación de Ortega Lara, dentro de la nave, no habían salido en 23 años por distintos motivos. Fue un rescate sin precedentes y poder ser testigo de ello te permite darte cuenta de lo extraordinario que fue», desveló en su estreno Teresa Latorre. Pero los auténticos protagonistas son los españoles que se echaron a la calle y que establecían vigilias indefinidas para pedir la vuelta de su paisano, compañero, amigo y ciudadano. Incluso veremos imágenes y fotos inéditas de Miguel Ángel Blanco de la mano de un cámara de televisión que lo vio ser él mismo desde el objetivo. Latorre afirmó sin dudar que de las partes más emocionantes del documental son «las imágenes inéditas de Miguel Ángel Blanco que sale hablando. Hasta ahora teníamos fotos que todas las televisiones del país sacaron mil veces, pero hemos encontrado imágenes que nos permite verle ejerciendo de concejal por el que murió. Es muy emocionante». También muestra el documental el documento original del audio de Jon Cano, el concejal de HB de Ermua que llama a la televisión local y le dice a ETA que libere a Miguel Ángel Blanco.

El principio del fin de ETA narrado con la tensión que nació durante esos días ante las injusticias y que la sociedad española transformó en minutos en un grito del que aún hoy se escucha el eco.