Un exconcursante de «La Isla de las Tentaciones» desvela el mayor secreto del programa sobre el alcohol

En el programa de «La Isla de las Tentaciones» es habitual ver a los tentadores y tentados consumir alcohol durante sus fiestas en las villas paradisiacas en las que conviven, algo que ha estado siempre en el ojo de la polémica. Especialmente es así, después de escándalos en el pasado de programas de Mediaset como «Gran Hermano».

Sin embargo, no ha sido la organización sino un aspirante durante un vídeo de Tik Tok quien ha desvelado el gran misterio y apostado por la transparencia. Diego, también conocido como James Lover, y exparticipante junto a Lola en la tercera edición reconocía ante la pregunta de un seguidor que «Barra libre, pero con control. Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más».

Alentado por la pregunta Diego proseguía: «Era muy gracioso porque el alcohol, me estoy acordando, me trae muy buenos recuerdos… Nos lo ponían en la cocina porque no se puede mostrar en televisión, digamos. En la cocina estaban sirviéndotelo y demás. Te llaman y te dicen ‘Diego ven, recárgate esto’. Normalmente, eran ellos los que te llamaban, ‘Diego, ven a recargarte la copa o toma un chupito’, para que no se viese».

El exconcursante también ha querido recordar algún episodio en el que se «cortó el grifo» a otros participantes: «Y, por ejemplo, Manuel iba siempre él allí. No hacía falta que le llamasen, iba siempre él. A veces tocaba la puerta y no le abrían, en plan ‘joe, ya está este aquí y tal».