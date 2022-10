Nueva temporada de AMC: Zombies, vampiros, Tutankamón y Britney Spears

Cuando la calidad y la cantidad son signos de excelencia al mismo tiempo, es cuando sabemos que AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE), la mayor productora de canales temáticos de España, es sinónimo de apuesta por los mejores documentales, las series más exitosas y además, programas y cine de primera. La compañía presentó en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) las novedades de sus canales lineales y de AMC+, su nuevo servicio de streaming. La compañía ha anunciado la llegada de más de 200 programas y series de estreno para los próximos meses, sumando más de 1.200 nuevos episodios, así como el desembarco de más de 600 películas.

«Somos el principal proveedor de canales temáticos en España y también el principal proveedor de streaming», explicó Manuel Balsera, director general de la compañía, que aseguró que «AMC Networks International es el garante de la TV temática y de pago en cualquiera de sus versiones en España. Sería difícil pensar en un servicio de televisión de pago que no incluyese todas las marcas que tenemos en nuestro mercado». Y es que este año el listón está más alto que nunca, ya que gracias a su nuevo servicio de streaming, AMC+, se sumergió en el universo «The Walking Dead» con el estreno de la serie antológica «Tales of The Walking Dead» en septiembre. También se han anunciado futuros spin-offs, como «The Walking Dead: Dead City», que sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en su viaje por una Manhattan postapocalíptica; o una nueva serie protagonizada por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Asimismo, traerá a España el universo de Anne Rice de la mano de «Entrevista con el vampiro», una serie que narra la épica historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) y Claudia (Bailey Bass); y «Mayfair Witches», que cuenta la historia de una joven neurocirujana intuitiva (Alexandra Daddario) que descubre que es la heredera improbable de una familia de brujas.

De cara a otoño, AMC+ acaba de lanzar «That Dirty Black Bag», un homenaje al spaghetti western protagonizado por Dominic Cooper, Douglas Booth y Travis Fimmel cuyo rodaje tuvo lugar en Almería. Además, estrenará más series originales como «Mood», una potente ficción creada y protagonizada por Nicôle Lecky que explora la delgada línea entre la liberación y la explotación; o las nuevas temporadas de «Documentary Now!», que cuenta con la participación de reconocidos intérpretes como Cate Blanchett o Alexander Skarsgård, y la segunda temporada de «Kevin Can F*** Himself», que regresa con Annie Murphy a la cabeza. AMC+ también albergará prestigiosas ficciones internacionales como «Infiniti», un drama francés que se desarrolla en la Estación Espacial Internacional; «Christian», una serie italiana que cuenta la historia de un matón con un poder misterioso que le puede sacar de su vida criminal; «Pandora», un thriller belga que retrata las tensiones y los conflictos de intereses que surgen entre la justicia, la política y los medios de comunicación; o la segunda temporada de «En terapia». El reciente estreno de «Coliseo», la nueva superproducción de Canal Historia demuestra la apuesta por documentales y factuals. En noviembre habrá un especial sobre Egipto para conmemorar el 100º aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Además Odisea, homenajeará en noviembre a la pareja de vulcanólogos Katia y Maurice Krafft con el documental «The Fire Within».

Por su parte AMC Crime estrenará en exclusiva en España el 12 de noviembre «Controlling Britney Spears», el documental producido por «The New York Times» que destripa la polémica tutela judicial que sufrió la cantante. El 25 de noviembre, ofrecerá una programación especial con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.