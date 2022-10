“El prestamista” de los Gipsy kings culpa de la gravedad de su mujer Loli a Soraya: “Me han sacado con escoltas”

Una historia truculenta está teniendo lugar alrededor de Joaquín “El prestamista” del programa de los Gipsy Kings de Cuatro y la operación de su mujer Loli, que casi le cuesta la vida en una clínica en Turquía. El patriarca culpa de todo a Soraya, directora de marketing del centro, que aseguró al programa de Cuatro “En el punto de mira” que ha tenido que abandonar su puesto de trabajo con escoltas por las amenazas de la familia española.

“La imagen de Soraya hay que limpiarla. Soraya no es cirujana. Es trámite, jefa y directora de marketing. Punto”, así habla la profesional de sí misma en una entrevista en el espacio de Cuatro esta semana. A las preguntas sobre lo que ofrece la clínica en cuestión, Soraya ha ido contestando pausada y tranquila, confirmando que son más de 5.000 los españoles que se han desplazado hasta Turquía para operarse en ella. El programa recuerda que el destino turco acogió en 2018 a medio millón de visitantes para operarse y se espera que en 2023 alcancen los dos millones.

Los precios que maneja la clínica son de 8.000 euros por lo que se llama un completo, que incluye “mastopexia, prótesis, abdominoplastia, liposucción 360 más injertos de grasa con lifting de glúteos y siete días de hospitalización”. Los precios varían según el país y en España rondan los 16.000 euros. 6.000 en Colombia y hasta los 4.950 en Turquía. Cuando se encontraba dando esa información su jefe ha interrumpido la entrevista para hablarle de un “big problem”.

Según se ha sabido por el programa en una posterior conexión, Soraya dice que ha tenido que salir huyendo porque la están acosando la familia de Joaquín y Loli: “Pues que han venido. Han estado chillando. Han estado diciendo “Soraya, Soraya, Soraya”. Chillando unas cosas... hay más de veintitantas personas allí. Todos los familiares están. Todos, absolutamente todos. Los primos, los hermanos, los hijos... todos”. Ante la preocupación del programa de Cuatro, que quiso saber si estaba en un coche, Soraya ha confirmado que “estoy que es que me han sacado con escoltas”.

Con lágrimas en los ojos, Soraya se preguntaba a cámara “¿por qué este acoso? SI Soraya qué ha hecho?”. A la pregunta del periodista Soraya ha confirmado que “la salud de Loli está fuera de peligro” y que “nunca ha estado en peligro”. Según la profesional, “solamente que el transcurso en la evolución le ha costado” y niega “que haya habido una negligencia en la operación”, si no que es la evolución de esa señora” y culpa a la propia Loli de su estado: “Es porque no se ha movido. Al no moverse, el cuerpo no drena. Sufre acumulación de líquido. Todo el líquido en un pulmón. Le causó tantas cosas de no caminar”.

Para terminar no duda en asegurar que “la culpa es de la paciente, de su cuerpo”. El periodista ha querido saber qué hay de cierto en que la clínica le ofrece a el prestamista 16.000 euros para que no se sepa nada. Ella ratificaba que los 16.000 euros se los pidió él en concepto de chantaje: “si tu no quieres que tu reputación se vaya a la mierda”, con palabras textuales, “si no me das 16.000 euros. Te voy a hundir”.