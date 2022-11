«Alexia», el icono que cumplió un sueño insoñable

Hasta su dorsal es coherente. Su nombre, «Alexia», ya llevaba desde siempre grabado el número 11 con el que recientemente conquistaba el Balón de Oro. Un dorsal que solo ha abandonado para homenajear a su compañera Virginia Torrecilla cuando fue víctima de un tumor. Hoy Amazon Prime Video estrena la docuserie sobre Alexia Putellas «Labor Omnia Vincit» (El trabajo lo vence todo). Como su propio nombre indica, su historia se resume en una vida dedicada a la constancia y la perseverancia, siempre con el objetivo de ser la número uno del fútbol mundial.

Esta miniserie de 3 capítulos sobre la futbolista del F.C. Barcelona comienza recordando el día más importante en la historia del fútbol femenino español, «El Clásico» del récord de asistencia, 91.000 aficionados la pasada temporada en el Camp Nou. Como la propia Alexia afirma en su documental, «ese día tenía que significar un antes y un después para su deporte». Ella desde hace ya un tiempo es plenamente consciente de que su papel va mucho más allá del terreno de juego y que debe comportarse como un referente para las próximas generaciones. Esta actitud le ha conllevado ser imagen de muchas marcas y patrocinadores, pero también la gran presión de ser un icono las 24 horas y los 7 días de la semana, dentro y fuera del campo.

Sin embargo, este gran impacto mediático que ha concentrado en el último año ha hecho que se agote de determinadas actitudes. «Creo que el primer paso para normalizar definitivamente nuestro deporte es que dejemos de tener que reivindicarlo en cada comparecencia», reclama en el segundo episodio, cuando explica el motivo por el que rechazó protagonizar un podcast.

Esta producción también se detiene en todas aquellas personas que hay detrás de una deportista de élite, como su madre, su hermana, su representante y su padre, quien fallecía durante su etapa formativa. El recuerdo de su padre, el apoyo de su familia y su buena relación con quienes le ayudan a dirigir su carrera deportiva son también parte de la base de su éxito, el resto de la ecuación se explica sobre el campo. Muchos la definen como un prodigio del balón, una futbolista completa que nació para ser la mejor del mundo. Pero el éxito en el fútbol de élite no solo se logra con el dominio del balón, también de la cabeza y la gestión de las emociones. Sus propias compañeras la describen como un animal competitivo que no se conforma ni con un 2-0. Para ella esta exigencia extrema no es tan difícil de comprender, se siente una gran afortunada por dedicarse a lo que más le gusta. Para ella meter goles no es un trabajo, sino otra forma de agradecer a su familia todo el esfuerzo que han hecho por ella.

En su piel lleva algunos de los mantras de su vida, como «Ad maiora» (Hacia grandes cosas), pero es en su mente donde permanecen grabadas otras de sus convicciones, como la de ser un ejemplo para las futuras futbolistas. «Siempre digo que yo nunca soñé de niña con ser futbolista porque ese sueño ni siquiera existía aún. Ahora espero poder ser inspiración para muchas niñas, aunque todavía queda mucho por hacer», reflexiona en su documental.

Como muestra la imagen promocional, el balón ha sido siempre su refugio, su distracción en los momentos complicados y su aliado en el éxito, donde ha concentrado toda su ambición y trabajo. Porque Alexia es un icono que solo quiere jugar al fútbol en plena era de las reivindicaciones. La futbolista del Barça sigue ahora concentrada en recuperarse plenamente de su lesión y no precipitarse en su regreso al césped, su hábitat.