La noche agridulce de Alexia Putellas

Alexia Putellas ha entrado en la historia al conseguir su segundo Balón de Oro consecutivo, algo que nadie había hecho desde que en 2018 se creó este galardón. Sin embargo, la jugadora del FC Barcelona no parecía del todo feliz. Lleva unos meses lesionada después de romperse los ligamentos de la rodilla, una lesión que la dejó si Eurocopa y la guerra de las 15 rebeldes de la selección con Jorge Vilda también le ha pasado factura.

Durante su discurso de agradecimientos, la jugadora blaugrana lanzó una velada crítica a la Federación Española que no pasó desapercibida. La biganadora del Balón de Oro agradeció el apoyo del club y sus compañeras y de lo sufrido desde que se rompió el ligamento cruzado, un momento del discurso en el que cambió al inglés para mostrar su agradecimiento a France Football y a la Federación Inglesa, lo que fue interpretado como un dardo entre líneas a la española.

“Gracias a France Football y a los miembros del jurado. El 5 de abril me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente, que fue la Eurocopa. Mi más sincera enhorabuena a la federación inglesa por la organización que tuvo por la Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto en el fútbol femenino en ese país. Son un ejemplo por cómo lo están haciendo”, sentenció.

“Me pone muy triste”

Posteriormente en la rueda de prensa quiso evitar la guerra en la Roja y no desveló si ha recibido alguna felicitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde en la selección femenina todavía colea la polémica por la renuncia de 15 futbolistas por desavenencias con Jorge Vilda. “No he cogido el móvil, no sé cuándo lo voy a poder coger. Esto es muy caótico y no he visto qué mensajes me han mandado”, dijo.

“Lo único que voy a decir hoy de la selección es que es un tema que me pone muy triste. Creo que hay que hablarlo, pero hoy no es el día. Es un día histórico, de celebración para mí y para todo el mundo”, advirtió.

De hecho otro de los asuntos más comentados de la noche fue la ausencia de Luis Rubiales en la gala a la que si acudió el año pasado. El presidente de la RFEF niega, sin embargo, que se deba a las supuestas discrepancias entre parte del vestuario de la selección femenina y la Federación

Cabe recordar que Alexia Putellas no figuraba en la lista de futbolistas que renunciaron a la Selección, pero echó más leña al fuego sumándose al durísimo comunicado en el que las jugadoras acusaban a la Federación de publicar información privada y de “infantilización” y aseguraban que no habían pedido el cese del seleccionador sino cambiar de táctica para “mejorar el rendimiento del grupo”.

Los argumentos de las seleccionadas de España eran varios. Uno de los principales sería que Jorge Vilda hace diferencia entre sus titulares y suplentes; además, las futbolistas consideran que los entrenamientos no son dignos de un representativo nacional y trabajan mejor en sus equipos.

A esto se suma el tema de las lesiones. Aunque son normales en el futbol, con la selección de España son más constantes todavía y afectan a las jugadoras antes de torneos importantes; por ejemplo, Jenni Hermoso y Alexia Putellas se perdieron la Euro, así que surgió el rumor de la sobrecarga de trabajo para las figuras del equipo. Además, la futbolista blaugrana no se sintió apoyada tras tener que abandonar la Euro.

Ahora, el seleccionador que no ha contado con “las 15 rebeldes” en los últimos encuentros tiene otra patata caliente en sus manos. Cuando Alexia, que ha apoyado sin tapujos a sus compañeras, se recupere de sus lesión, ¿Podrá Vilda dejar fuera de la lista a una jugadora con dos balones de oro?.