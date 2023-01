«Ruta 179» descubre los pueblos más bonitos de Madrid (que no conoces)

Ruta 179 es ese programa de Telemadrid que homenajea a la Comunidad, que nos obliga a poner el foco más allá de la capital y nos descubre verdaderos tesoros, tan cercanos como escondidos. ¿Cómo puede ser eso? Así, tal cual. Es la misma experiencia transitada por Santi Acosta en este programa que dio sus primeros pasos allá por la temporada de 2014. Hizo un alto en el camino después para recuperarlo hace más de un año. Recuperó el ritmo cuando comenzábamos a salir de la pandemia, todavía con las mascarillas, pero con la alegría de la gente: «Una de las mejores cosas que nos pasan es la aceptación de las personas que nos vamos encontrando, porque ya conocen el programa y eso hace que sea muy sencillo grabar porque la gente nos da todo. Nos cuentan sus historias, nos enseñan sus pueblos y sus negocios de una manera muy abierta», relata el periodista.

El boom de la segunda residencia

Ruta 179 es un programa viajero por los pueblos de Madrid que tiene el objetivo de promocionar el turismo por la Comunidad. Lo dirige Amaya Rey y Andrea Prat, Mar Torres, Fernando Herrán y Santi Acosta se encargan de mostrárnoslo. «Lo que más me ha sorprendido es descubrir un Madrid que no conocía. Madrid atrae todas las miradas y hace mucha sombra al resto. De hecho, muchas veces solo suena San Lorenzo de El Escorial o Chinchón y hay mucho más. Es un descubrimiento maravilloso todos esos pueblos que hay en la sierra del Rincón, lugares que se han mantenido vírgenes como hace un siglo y que todo lo que han construido en los últimos veinte años ha sido respetando la arquitectura clásica. Ejemplo de esto es Prádena del Rincón. Son muchos los sitios, como Torrelaguna, Canencia, San Mamés, gracias a que apenas se conocían y que no sufrieron el boom de los años 70 de la segunda residencia», relata Acosta.

Santi Acosta es todo un clásico de la pequeña pantalla. Comenzó a principios de los 90 trabajando en la misma casa en la que está hoy, en la autonómica de Telemadrid como reportero. En su trayectoria ha pasado por presentar informativos antes de saltar a Antena 3 y Telecinco para presentar algunos de los formatos de más éxito de la televisión. Es por eso que le sobra experiencia para analizar cómo se encuentra el sector en la actualidad. «El panorama es interesante. La televisión ha ido cambiando al ritmo de la sociedad. La tele de ahora se basa mucho en las emociones. Como todas las cadenas compiten por llevarse la audiencia eso hace que todos nos esforcemos en ofrecer mejores productos. Los modelos han cambiado con la llegada de las plataformas y las nuevas tecnologías. Nuestros hijos consumen la televisión de manera diferente y los que somos más mayores ya lo hacemos también. No ves tanto la tele lineal, aunque sean de las generalistas, pero decides cuándo y qué quieres ver. Antes te sentabas y veías lo que te ponían».

Su carrera es dilatada, repleta de proyectos y éxitos. En cambio, lo tiene claro: «´Ruta 179´ es uno de los mejores. Es súper gratificante cómo la gente te recibe y cómo quedan con el producto. Y luego están los documentales, que me han apasionado siempre. Lo he podido compaginar con mi vertiente de reportero y es maravilloso».

De hecho, uno de sus últimos trabajos publicados ha sido en 2022 la serie «Salvar al rey», un trabajo de investigación sobre el rey emérito que se emite en HBO Max que repasa la vida de Juan Carlos I. Un regreso al periodismo de investigación por el que Santi Acosta siente predilección: «Te lleva mucho trabajo y muchas horas de sueño, pero es apasionante».