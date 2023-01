Ágatha Ruiz de la Prada: “Mi padre no era una buena persona y eso creo que es de los Ruiz de la Prada”

Ágatha Ruiz de la Prada fue a “El Hormiguero 3.0″ a presentar su libro “Mi historia” en el que habla de su vida, escrito por el periodista de La Razón Pedro Narváez. Entre los temas que trató Pablo Motos fue la importancia de ir a las fiestas y cómo desenvolverte en ellas: “No tener conversación es de mala educación. En mi casa de toda la vida se ha hablado de quién tiene conversación. La última vez que te vi estábamos en una fiesta”, “Y me acuerdo de lo que hablamos”, dijo Motos.

“¿Qué sacas tú de este libro?”, le preguntó el conductor del programa de Antena 3. “No lo sé, primero está de moda y ahora está todo el mundo contándolo todo. Me lo propusieron como veinte personas, pero hubo una que cuando el divorcio nos quería a los dos y que ella me lo propusiera me pareció guay. El libro no lo he escrito yo”.

Hablando de todo un poco, siguió Motos la conversación por como comienza el libro: “Tengo el útero en forma de corazón, esto me lo ha dicho mi ginecóloga y estuve a punto de morirme en los dos partos. Me encantaba estar embarazada, pero el día del parto era horrible”.

Recordó Pablo el colegio al que fue: uno pijo en Puerta del Hierro. “Mi hija de pequeña quería ser pija y lo ha conseguido, pero ella me preguntaba qué era serlo. Ser pijo es ser una niña bien, pero hay pocas niñas bien. Está clarísimo. Sus padres y abuelos son también niños bien”. A lo que Pablo Motos apuntó. “Yo, por ejemplo que soy de pueblo, no puedo ser niño bien”. “No, no puedes”, remató la invitada.

“Mi padre estaba siempre trabajando, todo lo tenía perfecto. Yo tenía la casa más perfecta de Madrid. Mi madre no trabajaba y eso es la desgracia más grande, porque no tienes en qué pensar y le echaba la culpa a mi padre, eso fue una gran tragedia. Mi padre no era una buena persona y creo que era una cosa de los Ruiz de la Prada. Mi padre tenía muchas amantes y eso es una cosa pesada para los hijos. Tenía buena relación con casi todas sus amantes”.

Fue en ese momento cuando hilaron una cosa con la otra: “A ti te gustan los canallas”, apuntó Pablo. “Todas las niñas están enamoradas de sus padres. Te gusta el mismo patrón de señores. A mí me han gustado mucho los feos y los bajitos, que son más listos. Ahora estoy con uno altísimo y guapísimo, igual me estoy haciendo mayor”, dijo Ruiz de la Prada.

“El chatarrero me decía si te hubiera conocido antes, creo que si le hubiera conocido antes no me hubiera ido con él. Me parecía imposible que me hubiera enamorado de un reciclador de Parla. Eso fue ese momento mágico de mi vida”.