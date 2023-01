Estreno de la serie “Cristo y Rey”: qué veremos de la vida del domador y la vedette en la ficción

Ha llegado el día en el que hay que subir el telón y comienza la función. Ángel Cristo y Bárbara Rey se enfrentan a los leones de su propia pasión en la serie “Cristo y Rey” que hoy estrena su primer capítulo en Atresplayer Premium con Jaime Lorente como el mejor domador del mundo y Belén Cuesta como la mujer más deseada de España.

A lo largo de los capítulos creados por Daniel Écija veremos la tortuosa evolución de los personajes. Desde su historia de partida hasta su unión y la explosión que supuso su divorcio. La serie, aunque ficciona y altera el orden de algunos elementos, cuenta con una profunda labor de documentación para poder ser fiel, al menos en parte, a lo que sucedió alrededor de la pareja más famosa de los años 80 y parte de los 90.

La democracia estaba en pañales todavía en 1969, cuando Ángel Cristo fue declarado el mejor domador del mundo, que se rendía sus pies. En 1979 su Circo Ruso se moría de inanición y no tenía dinero ni para alimentar a las fieras, y mucho menos a las 100 familias que vivían del espectáculo. Todo esto sale reflejado en la serie. Ya en el primer capítulo vemos por separado como Ángel Cristo ve cómo agoniza lo que es su vida y su hogar y alguien (José María Íñigo) le sugiere que implemente a la vedette a su espectáculo que tiene mucha mano en la UCD y en RTVE.

Escena de la película "Me siento extraña", en la portada de una revista FOTO: La Razón Internet

Bárbara Rey (María para Chelo y Ostos) está muy ocupada consu vida centrada en las revistas musicales y en películas de destape con su Rocío. Curiosa la escena rodada en las Torres Blancas de Madrid cuando Cristo conoce a la actriz justo en el momento en el que rueda la escena de cama con Rocío Dúrcal en ‘Me siento extraña’.

El amor, que en la serie surge tras una sorpresa con elefantes, la realidad cuenta que fue en un bar de ambiente. Veremos el rápido proceso que llevó al matrimonio en 1980, en la carpa de su circo, hace ahora 43 años. De aquella relación nacieron sus dos hijos, Ángel y Sofía.

Ya desde el principio vemos a Bárbara Rey ponerse al teléfono con ansia con un pretendiente con el que bromea al teléfono y al que solo se le identifica por un pseudónimo: Sumer. No es difícil extraer Su Majestad El Rey de las iniciales y más si se le identifica con un motorista que no tiene miedo de los paparazzis a las puertas del rodaje. Mucho menos evidente es al final del primer episodio: “Majestad”, dice ella. “Ya sabes que no me gusta que me llames así”, dice un identificado Juan Carlos I. En sucesivos episodios también se verá claramente su relación con Paquirri (interpretado por Jesús Castro), anterior a su matrimonio y, por supuesto, su especial relación con Chelo García-Cortés. Y también se podrán ver los deslices de él.

Los celos y los engaños, así como el consumo de sustancias elevaron el tono de los enfados a broncas y a maltrato psicológico y físico que tendrá su amargo lugar en la ficción y por la que los dos protagonistas, Lorente y Cuesta, lo pasaron mal durante el rodaje. Hay amenazas con pistola (la de Ángel Cristo la veremos mucho) y mucha violencia verbal y física.

Tras renombrarse como El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo aumentó el desfile de caras conocidas por su carpa con la vedette como principal reclamo y bajo los focos veremos los accidentes del domador y el incendio que sufrió el negocio en 1986. Las deudas, el incendio y los repetidos ataques de las fieras dieron al traste con el Circo que terminó cerrando en 1987. Dos años más tarde se separaron con acusaciones cruzadas de agresión.