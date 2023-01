Inés Hernand en albornoz y toalla anudada en Benidorm Fest

La aparición de Inés Hernand se lleva todas las miradas, vestida con un albornoz y una toalla anudada a la cabeza, deslumbra en el Mirador del Castillo de Benidorm.

La presentadora ha apostado una vez más por un look atrevido e innovador para la rueda de prensa de la primera semifinal del Benidorm Fest 2023, donde se ha anunciado el orden de los 9 aspirantes a representar España en Eurovisión.

El outfit desenfadado y recién salida salida de la ducha “justa de tiempo” es un “guiño a Palomo Spain” cuando visitó a Rita Ora, según ha desvelado la influencer. No es la primera vez que causa furor en las redes. En la presentación del Festival la camiseta de Inés Hernand revolucionó a los eurofans.

“Yo me he levantado a las 8 de la mañana y vosotros aquí así”, refiriéndose a la vestimenta de sus compañeros Rodrigo Vázquez, Miki y Aitor, que han prometido venir a juego en la próxima celebración, pero nunca intentando imitar el look de Inés porque “las toallas de nuestro hotel son más pequeñas”, han dicho entre risas.

Aitor ya fue atrevido en la Alfombra Naranja con el abrigo de Chanel el pasado domingo. “Sentí peso y mucho honor” ha desvelado. Raúl Amor le llamó para conseguir la bata de cola de Turin “Empoderamiento absoluto con esa energía de Chanel”.

Miki y Rodrigo Vázquez, por su parte, no prometen sorprender, excusándose en que todas las miradas se la lleva Inés.