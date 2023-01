Benidorm Fest: Orden de actuación de la gala

Abre Sharonne y cierra ‘Sayonara’ diciendo adiós. En la rueda de prensa de la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 se ha anunciado el orden de la actuación de los 9 aspirantes que se enfrentan en esta primera gala, con el objetivo de representar a España en Eurovisión:

Sharonne ‘Aire’ Artiz ‘Flamenco’ Sofía Martín ‘Tuki’ Agoney ‘Quiero Ardero quisiera Megara ‘Arcadia’ Alice Wonder ‘Yo quisiera’ Meler ‘No nos moverán’ Fusa Nocta ‘Mi familia’ Twin Melody ‘Sayonara’

Además María ha adelantado que esta noche, en presencia de Mónica Naranjo, actuarán artistas sorpresas como Edurne y Leo Rizzi, este último que promete cantar una canción “muy emotiva”.

Rizzi, por el momento, no piensa presentarse como candidato a Eurovisión en los próximos años, sin embargo, mantiene la incertidumbre hacia el futuro: “No me lo he pensado, igual más adelante”. El artista y compositor ha confesado que acaba de empezar y quiere demostrar lo que es con una propuesta segura, sólida y dónde se encuentre solida. Asimismo, ha desvelado que este 2023 “hubo propuestas, pero uno se lo piensa”.