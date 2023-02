Olympe, la youtuber de 23 años que anuncia su suicidio asistido

Conmoción en las redes sociales por el anuncio que ha hecho la joven ‘youtuber’ francesa, Olympe, no cumplirá los 24 años. Según ella misma, que cuenta con 255.000 seguidores, ha contado infinidad de veces, tiene un trastorno de identidad disociativo (TID),y ha pedido públicamente que se le practique el suicidio asistido.

Esta creadora de contenido en redes sociales anunciaba sus intenciones en un video publicado en Instagram el pasado 11 de enero: “Parte 1: suicidio asistido / Lia y Lucie (Lucie es quien es y por eso me protege, sin importar el tono que use. )El espacio de comentarios es completamente gratuito, y esta será la única vez. Mientras el respeto esté ahí, no hay preocupaciones. Falta de respeto y serás bloqueado al instante”. Sin embargo, el médico belga Yves de Locht, con quien habló Olympe, dijo que las clínicas no son ‘distribuidores de eutanasia’ y que el proceso puede llevar meses o años antes de que alguien pueda acceder a los servicios de suicidio asistido.

La chica ha llegado a esta determinación porque dice no poder convivir con las 15 personalidades diferentes con las que asegura convivir. Cuenta que el trastorno de identidad disociativo que sufre se debe a los traumas que sufrió durante su infancia y adolescencia: abusos, violaciones y bullying. Otra experiencia traumática fueron los siete años que vivió con una familia de acogida y que acabaron abandonándola. El problema de las personalidades múltiples es que llegan a hacerse con el control de sus actos, según su propia versión.

El tema se ha transformado en Francia en un tema muy polémico. En un mensaje aseguraba que su vida no era “una serie de Netflix”. “No podemos debatir sobre el fin”, expresaba. Además señala que “tiene sus límites, como todo ser humano”, refiriéndose a los abusos sufridos. La ‘youtuber’ afirmar estar “agotada” y explica con tristeza, que a pesar de recibir muchos mensajes de que no resulta buen ejemplo para los jóvenes, “no puedo vivir para los demás”. “Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esta es la solución, pero esta es mi decisión”. Según ha dicho ya ha hablado con los médicos de Bélgica, elsitio elegido a finales de este año para acabar con su vida, ya que en el país la eutanasia es legal: “Recurriré al suicidio asistido en Bélgica en el último trimestre de 2023. Ya estoy en contacto con médicos. Este no es un tema para hablar. Este es mi problema. La vida. Donación. Es una cosa difícil. He decidido. Ya no puedo quitarme la carga de encima”.