Ábalos llora en 'Todo es Mentira' delante de Risto Mejide por el 'Caso Koldo': "Me da pena por los compañeros"

La crisis que envuelve a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, debido al presunto cobro de comisiones por parte deKoldo García, su ex número dos, continúa generando revuelo mediático. En el día de hoy, Ábalos se ha presentado en el plató de 'Todo es Mentira', donde no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre su ruptura con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su salida del grupo parlamentario.

La entrevista, conducida por Risto Mejide, abordó el tema de la relación de Ábalos con su partido tras el escándalo y su posterior paso al Grupo Mixto. Ante la pregunta de Mejide sobre un posible pacto de no agresión con el PSOE, Ábalos se mostró visiblemente afectado y con la voz quebrada, admitiendo que ya no forma parte de su grupo parlamentario. El ex ministro explicó que, a pesar de la ruptura con el PSOE, "mantiene el contacto con sus antiguos compañeros" y destacó la "comunicación fluida" que mantuvo con la secretaría General del partido. Sin embargo, al referirse a su antiguo grupo parlamentario, Ábalos no pudo contener la emoción, reconociendo que ya no forma parte de él.

Durante la entrevista, Ábalos expresó su pesar por dejar a sus compañeros políticos, resaltando su sentido de "pertenencia e identidad después de haber dedicado 43 años al partido". Risto Mejide, con franqueza, señaló cómo el partido "así te lo paga", en referencia al distanciamiento y la situación en la que se encontraba el ex ministro. A pesar de las tensiones y la situación actual, Ábalos afirmó que "no entrará en polémicas" y que su intención es "retirarse de los focos mediáticos" tras esta última entrevista.

En el transcurso de la conversación, Ábalos también hizo referencia a las presiones recibidas por parte del PSOEpara renunciar a su acta de diputado, mostrando su extrañeza ante lo que considera una "arbitrariedad e inseguridad" por parte del partido. Además, Ábalos quiso dejar claro que "no está siendo investigado por la fiscalía en relación con el caso", subrayando que no está incluido en la acusación y que no existen indicios en su contra. Su resistencia a dimitir se basa en evitar convertirse en un "cadáver político" y en la defensa de su integridad ante las acusaciones.