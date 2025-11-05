Benidorm Fest
Los artistas del Benidorm Fest 2026 se mudan a ‘La casa de la música’ en la espectacular promo de RTVE
RTVE presenta la primera imagen del Benidorm Fest 2026 con una promo en la que los 18 artistas protagonistas se adentran en ‘La casa de la música’, el nuevo escenario del festival
RTVE sorprendió este martes a los espectadores de La 1 con el estreno de una espectacular promo del Benidorm Fest 2026, emitida en pleno prime time. La pieza muestra a los 18 artistas participantes del certamen entrando en ‘La casa de la música’, una gran mansión donde se cruzan e interactúan en distintas estancias, simbolizando el encuentro de estilos, generaciones y sonidos que caracteriza al festival.
Con este lanzamiento, la cadena pública da el pistoletazo de salida a la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará el próximo mes de febrero, y al mismo tiempo promociona su nuevo programa musical ‘La casa de la música’, anunciado recientemente.
En el vídeo aparecen Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys, los dieciocho aspirantes al Micrófono de Bronce.
La ambientación no es casual: RTVE mantiene la estética presentada en avances anteriores, con una mansión inspirada en el antiguo Festival de Benidorm, donde destacan la Sirenita de Oro coronando una fuente y un paseo de estrellas con los nombres de ganadores de ediciones pasadas como Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.
