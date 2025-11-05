Los artistas del Benidorm Fest 2026 se mudan a ‘La casa de la música’ en la espectacular promo de RTVE

RTVE sorprendió este martes a los espectadores de La 1 con el estreno de una espectacular promo del Benidorm Fest 2026, emitida en pleno prime time. La pieza muestra a los 18 artistas participantes del certamen entrando en ‘La casa de la música’, una gran mansión donde se cruzan e interactúan en distintas estancias, simbolizando el encuentro de estilos, generaciones y sonidos que caracteriza al festival.

Con este lanzamiento, la cadena pública da el pistoletazo de salida a la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará el próximo mes de febrero, y al mismo tiempo promociona su nuevo programa musical ‘La casa de la música’, anunciado recientemente.

En el vídeo aparecen Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys, los dieciocho aspirantes al Micrófono de Bronce.

La ambientación no es casual: RTVE mantiene la estética presentada en avances anteriores, con una mansión inspirada en el antiguo Festival de Benidorm, donde destacan la Sirenita de Oro coronando una fuente y un paseo de estrellas con los nombres de ganadores de ediciones pasadas como Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.