Tinho preocupa a sus compañeros de 'OT 2025' tras sufrir un desmayo: "Qué susto, de verdad"

Lo que ha comenzado como una mañana rutinaria en la Academia de 'Operación Triunfo 2025' (OT 2025), con la habitual clase de entrenamiento de cada semana con Pol Cejas, ha dado un giro hacia la preocupación por la salud de Tinho, que estuvo a punto de ser nominado en la última gala y este miércoles se ha desmayado, siendo socorrido por sus compañeros.

Los hechos han ocurrido después del entrenamiento, cuando la directora del casting y de la Academia, Noemí Galera, había llamado al único gallego de la presente edición para charlar fuera de cámaras y del resto de concursantes, algo que ha repetido más tarde con Lucía Casani.

Tras ello, Martín Yáñez (su nombre de pila) ha regresado al interior del recinto con mala cara. De hecho, él mismo admitía que estaba "un poquito mareado" mientras se sentaba en la mesa y recibía los cuidados de la máxima responsable. La catalana ha comenzado a abanicarle, mientras Guillo traía un poco de hielo para ponérselo en la nuca.

El "triunfito", que hace pocos días había celebrado sobre el escenario del concurso su 22 cumpleaños, se ha levantado al momento ayudado por sus compañeros, pero, tras unos segundos, la señal del programa se ha cortado y los seguidores del directo de Youtube sólo podían leer "volvemos enseguida".

Cuando el directo se ha reanudado, la imagen no auguraba nada bueno: Tinho se encontraba totalmente pálido en el suelo con las piernas levantadas y los demás concursantes a su alrededor con caras de preocupación y el entrenador poniéndole hielo.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y momentos después el joven coruñés ha podido charlar con sus compañeros, tratando de encontrar una explicación a lo ocurrido: "Al salir un momento, el cambio de temperatura, de aquí a allí".

"Qué susto, de verdad", se escuchaba decir a los "triunfitos" tras recuperar la calma. A raíz de lo sucedido y tras ser atendido por la doctora, el entrenador ha decidido de mutuo acuerdo con sus pupilos intercambiar el día en el que se realizan los entrenamientos con el de yoga.