Aitana Sánchez-Gijón confía en una tercera temporada de 'Respira' y pide un mejor catering a Netflix

Aún no ha pasado una semana de su estreno y la segunda temporada de 'Respira', la serie ambientada en el ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia con Blanca Suárez y la última incorporación del cantante Pablo Alborán, está siendo un éxito en Netflix. Sin ir más lejos, la ficción ha conseguido desbancar del número uno, con sus ocho episodios lanzados de una tirada, a uno de los grandes triunfos de este año como es la serie que protagoniza Luis Zahera bajo el título 'Animal'.

Su ascenso al top 1 de la plataforma, proclamándose como lo más visto en los últimos días, ha pillado a los actores en plena promoción de los nuevos episodios y este martes, el 'Late Xou' de Marc Giró, contó con el cantautor malagueño y Aitana Sánchez-Gijón, que dentro del Joaquín Sorolla se llama Pilar Amaro y es la médica adjunta y jefa de Cirugía.

Durante su charla con el presentador del programa de La 1, la intérprete relató, al igual que ya habían compartido una semana antes Blanca Suárez y Manu Ríos con Pablo Motos en 'El Hormiguero', que durante el rodaje tuvo que ensayar las operaciones en quirófano con, en su caso, "una hogaza de pan". "En rodaje lo que tenemos son unas prótesis impecables que parece todo verdad", añadió.

Preguntada por el presupuesto de Netflix y el catering, la española de origen italiano fue bastante sincera y admitió que no en todos los rodajes hay un gran despliegue y, a veces, se ha encontrado con "pan gomoso" o un jamón que no está muy allá. Algo que no ocurrió durante los primeros momentos de rodaje de la primera temporada: "A la hora del bocata eso era un despliegue espectacular y digo, aquí se nota que hay".

"Pero tengo que decirte una cosa", prosiguió dirigiéndose al presentador del programa de la cadena pública, "en la segunda se han relajado", para después hacer un apelo a los compañeros y dirigentes del servicio de streaming. "Si hacemos una tercera temporada, vamos a revisar esto del catering", pidió.

Ante estas palabras, el catalán se atrevió a preguntarla si eso significaba que la serie iba a ser renovada por una tercera temporada, a lo que la protagonista respondió que, de verdad, no sabía nada, pero que esperaba que sí: "Yo creo que sí, pero no lo sabemos y Netflix tampoco lo sabe, tienen que esperar un tiempito para ver qué tal ha funcionado".