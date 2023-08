Arturo Téllez: «No seguimos la actualidad política pura y dura; la gente necesita desconectar»

El periodista asturiano Arturo Téllez, jefe de Informativos de Onda Cero en el Principado, es el encargado de coger el testigo de Julia Otero en la temporada de vacaciones con «JELO en Verano», con el reto que supone, según presume, de «seducir al oyente». Hablamos con él de la actualidad informativa, los contenidos veraniegos, y off the record, de festividades regionales.

Parece que la actualidad informativa cada vez descansa menos en verano...

Sí, hay que estar siempre atentos y especialmente en este año, ante lo que pueda ocurrir. Siempre estamos pendientes sobre todo si se producen noticias de alcance, que sean de impacto. Hace seis años fueron los atentados en la Rambla de Barcelona, que obviamente, hay que reaccionar, para poder contarlo. Y este año, lógicamente, ante novedades relevantes que se produzcan en el ámbito político.

¿Lo vio venir con el 23J?

El lunes postelectoral se quedaron, y es lógico, los principales directores de los programas de Onda Cero: Carlos Alsina, Julio Otero y Rafa La Torre para contar el análisis posterior a las elecciones. Como la situación es incierta y no hay decisiones claras todavía, tampoco nos estamos fijando en exceso en el programa. Obviamente, en lo que son los boletines, pero tampoco seguimos la actualidad política en el día a día, pura y dura, porque también entendemos que la gente necesita relajar y desconectar.

¿Hay una fórmula de «traspaso de poderes» con Julia Otero?

En los días anteriores recibo mucho apoyo por parte de Julia y de todo su equipo y hacemos un apunte sobre que yo voy a entrar en antena. Pero consejos de manera directa, digamos que no. Posiblemente los consejos sean escucharles. Me parece que la gente que está en la Champions de la radio en España(soy profesional, pero también oyente), es fijarte en qué hacen bien. Y no te digo copiar porque no se trata de eso, pero sí fijarse en las ideas y maneras de trabajar que pueden ser interesantes y que te pueden servir también a ti. Tener de referencia a los grandes de la radio en España.

En la temporada estival los temas no siempre surgen solos...

La radio es la gran compañía de nuestras vidas diarias y no es lo mismo que en temporada normal. No es lo mismo a las siete de la mañana de un lunes que a las cinco de la tarde de un viernes, que a las 11 de la mañana de un domingo o a las cinco de la tarde de un sábado. Aparte, la actitud en el estado de ánimo, los intereses del oyente, que es al final nuestro cliente a quien nos debemos, es diferente. Y eso al final se traslada en buena parte a los contenidos. No nos despegamos de la actualidad, pero en el programa contamos ese tipo de cosas que nos llaman la atención, que son curiosas más allá de lo puramente político. Pienso que en las tardes de agosto el oyente está en actitud de buscar otros contenidos, de buscar desconexión en la mayor parte de los casos. Hay que intentar contar cosas que apelen a nuestra memoria, no tanto a la nostalgia, que nos haga recordar nuestras vidas, pero también contar cosas nuevas. Y en ese sentido apostamos mucho por hablar de cuestiones de salud, de historia. Nos gusta mucho hablar también de historias que nos inspiren, que de alguna manera nos sirvan para mejorar en un cierto proceso de mejora continua. Hablamos mucho con artistas que están de gira, con gente que está en el teatro, con artistas que están de conciertos, con protagonistas de películas...

En una entrevista confesó que busca «seducir al oyente»: ¿Cómo es tan osado?

Se trata de generar contenidos y la manera de seducir al oyente es intentar imprimirles ritmo, que aparte de interesantes, sean variados. Apuesto mucho por la variedad, por la pluralidad, por cambiar, en la medida de lo posible de contenidos. Hay que jugar mucho con el tiempo, y el tiempo, el reloj es nuestro escenario.

Cuénteme de los castigados sin vacaciones en «JELO en verano»

Se quedan varios de varios de los colaboradores habituales de Julia Otero. La gente de los de El Orden Mundial, sobre análisis de actualidad internacionales; Elisa Beni, y hablamos de tendencias y nuevos hábitos de consumo; Noelia Adánez, sobre biografías de grandes personajes; Eduardo de Vicente, crítico de cine; José Luis Gallego, que nos ha dejado unos cuadernos de campo para hablar sobre animales y espacios naturales. Además, también hay personas que conozco desde hace muchos años y que les gusta hacer cosas en radio, y les pido que gracias a ese bagaje que tienen profesional, académico y de conocimientos, hacer secciones que puedan ser de interés. Como Miguel Presno, catedrático de Constitucional de la Universidad de Oviedo, hablamos del cine y derecho; Amador Menéndez es divulgador científico; Alba Morán, una muy joven investigadora que tiene una capacidad divulgadora de primer orden; Carlos Gil de Gómez, escritor con el que tratamos de hacer un espacio surrealista, un poco loco; Eduardo Viñuela, y hablamos de bandas sonoras y cine; Iván Fernández Lobo, director de Gamelab; Ignacio del Valle, que es escritor tiene una sección en el que hablamos de ocio, de entretenimiento, de cultura, pero de manera amena. Hablamos también con participantes de torneos de debate. Y luego está el equipo de redacción, donde hay profesionales para trabajar, pero también tenemos compañeros que están aprendiendo con nosotros, en prácticas y que también aportan mucha juventud y el desparpajo a la antena.