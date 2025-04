Así es "El efecto Netflix" sobre las series y películas

"El efecto Netflix" es un concepto que intenta explicar cómo afectó el cambio de marcha impuesto por la aparición de la plataforma de streaming en la industria del cine y las series. Para estudiar este fenómeno la consultora Nielsen acaba de publicar un informe, que destaca ese principio pero añadiendo el mismo aspecto de la programación lineal. La deriva directa es que el streaming ha ayudado a revitalizar las emisiones antiguas de televisión tradicional.

Para estudiar el fenómeno se han seleccionado una serie de series, como "Riverdale", ficción basada en los famosos cómics de "Archie". Su estreno original fue en 2017 en The CW, pero fue realmente su llegada a Netflix tras la emisión de los 13 capítulos de la primera temporada, lo que la hizo más visible. Según Nielsen, en su temporada inaugural alcanzó un total de 1.400 millones de minutos de visualización. Tras la emisión en Netflix de la primera temporada, la segunda se estrenó en The CW en octubre de 2017. Los primeros 13 episodios de la segunda temporada en The CW sumaron 2.100 millones de minutos, un aumento del 50 % con respecto a la primera temporada.

Otro ejemplo claro es el drama legal "Suits", que primero arrancó en Usa Network durante ocho temporadas acumulando 51.100 millones de minutos de visualización. Al pasar a Netflix, en sus primeros seis meses según los datos superó las cifras anteriores con 57.700 millones de minutos. "Suits" fue la sere más vista de 2023 conseguido en los primeros seis meses de ese año. Hasta entonces la más vista era "The Office" (57.100 millones de minutos en 2020). "Lucifer" también es otro ejemplo del estudio. Estrenada en Fox en 2016 tuvo tres buenas temporadas antes de ser cancelada por la baja audiencia. Tres años más tarde Netflix la recuperó para tres temporadas más, que sumadas a las originales reportaron más audiencia que en su emisión lineal.

Otro aspecto estudiado por el informe de "El efecto Netflix" es que cuando Netflix es una de las plataformas que emite un contenido, pero no el único, este último también se ve beneficiado por el aumento de las visualizaciones. Ejemplo el del drama Fire Country que se estrenó en CBS y Paramount+ en octubre de 2022. Al llegar a Netflix la audiencia de de la serie en Paramount+ aumentó de 31,6 millones de minutos vistos en el episodio de estreno de la segunda temporada a 48,9 millones en el de la tercera. En el caso de las películas no sucede igual y el que sube es Netflix. "Super Mario Brothers" generó 7,358 millones de minutos vistos, en comparación con los 2,538 millones de minutos vistos en los tres meses anteriores a estar disponible en Netflix.