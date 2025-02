Así es New Shepard, el cohete con el que Jesús Calleja conquistará el espacio

Blue Origin, la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, está cambiando la forma en que experimentamos el espacio con su innovador cohete suborbital New Shepard. Diseñado para vuelos humanos desde el principio, este sistema de cohetes totalmente reutilizable ofrece a los astronautas un viaje de 11 minutos al borde del espacio, permitiéndoles experimentar varios minutos de ingravidez y contemplar vistas de la Tierra que les cambiarán la vida. Este es el cohete que se utilizará hoy para llevar a Jesús Calleja y al resto de tripulantes al espacio.

Un Legado de Innovación y Seguridad

New Shepard lleva el nombre del astronauta Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio. El programa de pruebas de vuelo de desarrollo de New Shepard concluyó en 2021 después de 16 pruebas de vuelo exitosas consecutivas, incluidas tres pruebas exitosas de escape de la cápsula, lo que demuestra que el sistema de escape de la tripulación puede activarse de manera segura durante cualquier fase del vuelo. Este compromiso con la seguridad se basa en los programas Mercury y Apollo, equipando a New Shepard con un sistema de escape de la tripulación que separa la cápsula del propulsor en el improbable caso de que se detecte un problema. El sistema se ha probado tres veces con éxito: desde la plataforma de lanzamiento, a mitad de vuelo y en el vacío del espacio, lo que demuestra que el sistema puede activarse de forma segura en cualquier fase del vuelo.

El cohete Blue Origin

Diseño y Características

El New Shepard es un vehículo completamente autónomo, sin pilotos a bordo. El cohete está propulsado por el motor BE-3PM, que lo impulsa hacia el espacio y se reinicia para reducir la velocidad del propulsor a solo 9,7 km/h para un aterrizaje preciso y controlado en la plataforma. El cohete también cuenta con:

•Aletas de anillo y cuña: Diseñadas aerodinámicamente para estabilizar el cohete y reducir el uso de combustible en su vuelo de regreso a la Tierra.

•Frenos de arrastre: Se despliegan desde la aleta anular para reducir la velocidad del propulsor a la mitad durante su descenso desde el espacio.

•Aletas de popa: Estabilizan el vehículo durante el ascenso, lo dirigen de regreso a la plataforma de aterrizaje durante el descenso y guían el cohete a velocidades superiores a Mach 3.

•Tren de aterrizaje: Se despliega para aterrizar.

La Cápsula de la Tripulación

La cápsula de la tripulación es presurizada y tiene capacidad para seis personas. Cada astronauta tiene un asiento junto a una de las ventanas más grandes que jamás haya volado en el espacio. La cabina está controlada ambientalmente para garantizar la comodidad durante todo el vuelo. Justo antes del aterrizaje, un sistema de retroceso en la parte inferior de la cápsula expulsa una ráfaga de gas nitrógeno para reducir la velocidad del aterrizaje a aproximadamente 3,2 km/h. Además, la cápsula puede aterrizar con solo uno de sus tres paracaídas desplegados, y un anillo aplastable en la parte inferior de la cápsula está diseñado para absorber las fuerzas G, al igual que los asientos.

Con el New Shepard, Blue Origin no solo está ofreciendo viajes espaciales; está abriendo la puerta a una nueva era de exploración espacial y descubrimientos científicos. El vehículo también se utiliza para lanzar cargas útiles comerciales. A medida que la compañía continúa innovando y expandiendo sus capacidades, el sueño de viajar al espacio se está volviendo cada vez más accesible para todos.