Así son las 16 canciones que competirán en el Benidorm Fest 2024

Este jueves Radio Televisión Española se encaminaba a Festival de la Canción de Eurovisión 2024, que culminará en la ciudad sueca de Malmö el próximo 11 de mayo, con el anuncio desde Madrid de los 16 temas seleccionados para el próximo Benidorm Fest 2024. Tras batir el récord de propuestas recibidas, con 825 a través del formulario web, RTVE y desvelado los candidatos, hoy ya sabemos los nombres y el contenido de las canciones que competirán sobre el escenario de la ciudad alicantina en las dos semifinales del 30 de enero y el 1 de febrero, y en la gran final de 3 de febrero, que lanzará el nombre del heredero de Blanca Paloma y ganador del micrófono de bronce.

María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, fue la encargada de entrevistar a los artistas y desvelar las canciones. Todas ellas se pueden escuchar en RTVE Play y a partir de las 12 de esta noche estarán en las principales plataformas de audio.

Lista oficial de seleccionados y sus temas:

Almácor RTVE

1. Almacor, alicantino cantante de música urbana. Se dedica a lo que siempre ha soñado a ser cantante. " Me enamoré un poco del formato porque puedes descubrir nuevos artistas. Espero aportar mi granito de arena en el ritmo urbano". Recibió una nominación en Los 40 Music Awards en la categoría "Mejor Artista Revelación Urbano". El alicantino cantará "Brillos platino"

Angy Fernández RTVE

2. Angy Fernández: Cantante y actriz, interpretó a Paula en "Física o química". Eizaguirre aclaró que tuvo mucho miedo a venir. "Los eurofans estáis entregadísimos a la música y a esto. Llevo años escuchando ¿cuándo te toca a ti? Me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros y vosotras. Lo voy a dar todo". Su tema lleva por nombre 'Sé quién soy'

Jorge De la Cruz RTVE

3. Dellacruz. Jorge de la Cruz Correa conocido artísticamente como «Dellacruz» es un cantante y compositor canario nacido en Santa Cruz de Tenerife, España. "Hasta que no llegué aquí no empecé a ser del todo consciente de estar aqui. Trabajamos la canción con mucho cariño, pero cuando te dan la noticia, increíble". 'Beso en la mañana' es el nombre de su cancion

Jorge González RTVE

4. Jorge González. Empezó en la música muy joven participando en "OT 2006" . Lo hemos visto en TCMS donde ganó. "Me parece un privilegio poder vivir todo esto. Soy eurofan y lo voy a vivir a tope". 'Caliente' es el single de este artista.

Lérica RTVE

5. Lérica: Lérica es un dúo español integrado por Tony Mateo (hermano de Abraham Mateo), y Juan Carlos Arauzo, tres chicos cantautores que se unieron en parte, gracias a las redes sociales. Tony Mateo conoció a Juan Carlos a sus 14 años en un programa de televisión. Desde entonces han sido amigos inseparables. "Nos encanta la comunidad que se ha creado con el Benidorm Fest. Lo estamos disfrutando como niños pequeños". "Astronauta" será su tema para Benidorm.

Mantra RTVE

6. Mantra: Trio que se formó en 2020, su primer disco numero 1 álbumes físicos mas vendidos, spoty, Carlos Marco, Paula perez, "Hemos estado con los compañeros, llevamos dos días y ya es una experricncia muy bonita. Mucha responsabilidad". 'Me vas a ver'

María Peláe RTVE

7. María Peláe: Cantautora malagueña que lleva 15 años en la música. Ha ganado muchos premios de canción de autor, fusiona flamenco con , “Quién soy yo para decir que no al público, por favó. Muy nerviosa, lleva muchos años que te pase algo que te remueva. Llevo unos días atacá”. Remitente' es el nombre de su canción.

Marlena RTVE

8. Marlena: Dos jóvenes madrileñas se dieron a conocer en programa como "Factor X" Italia y en España, segundo sencillo doble disco de platino, gira de 30 conciertos. Colaboran con muchas artistas. Ana Legazpi, y Carolina Moyano “Un autentico honor. El Benidorm Fest es una oportunidad, propuesta muy interesante que tenemos ganas de que podáis escuchar. Su tema se llama 'Amor de verano'.

Miss Caffeina RTVE

9. Miss Caffeina: Banda de Indie alternativa de Madrid. Que empezó su camino en 2006 con seis trabajos publicados. También tuvieron una gira de cuatro años ininterrumpida por todo el mundo. Son Alberto, Sergio y Antonio. "Nos ponen los retos y las cosas nuevas que no hemos hecho nunca. Nos hemos ido enamorando del Benidorm Fest. Pensamos, ¿por qué no?".

'Bla bla bla' es el tema para Benidorm. El grupo contestó desde México a las preguntas de María Eizaguirre. Después de varias opciones encontraron esta canción como la correcta para ellos. "A la gente que nos sigue les va a sonar a nuestros temas de siempre"

Nebulossa RTVE

10. Nebulossa: Dúo de pop sintético. Usa música de los años 80. "Glam" fue escogida mejor canción de 2021 por el jurado de indie cool. El dúo está formado por María Bas y Mark Dasousa. 'Su tema se llama Zorra'

Noan RTVE

11. Noan: Joven cantante multinstrumentista de 25 años de Zarauz y afincado en Asturias. Sus covers triunfan en RRSS. 'Te echo de -' es la propuesta de Noan.

Kike Niza RTVE

12. Kike Niza: Viene del mundo de los musicales. A los 5 años comenzó y debutó en la Gran Vía a los 10 años en "Sonrisas y lágrimas", también participó en el musical "Grease" y protagoniza "UPA Next". El joven participó en la iniciativa del campamento musical de RTVE: “Muy contento. Una oportunidad maravillosa, las gracias a los que hacen el BF, al público, sin ellos no seríamos nada. Fueron tres días muy intensos (campamento), seis canciones de distintos estilos, salió este tema, conectar e sentirse identificado”. 'Prisionero' es su tema.

Roger Padrós RTVE

13. RogerPadrós: Cantante, compositor y pianista. Su primera canción participó en "La Voz" y llego a las finales. Esta es la canción en catalán de esta edición. “Mucho respeto, al ser de los pequeñitos con gente tan guay que tiene un nombre… Intimidación. Canción en catalán. Muchas ganas de compartir lo que hago con vosotros. Nombre de su canción: 'El Temps'

Sofía Coll RTVE

14. Sofía Coll: Cantante, bailarina, actriz, compositora y presentadora. Participó en "La Voz Kids" 2014 y Euphoria 2 de Tv3. Su primer disco tiene mas de un millón de reproducciones. “Ha sido complicado guardar el secreto. Hay gente curiosa y otros no se lo imaginan. Me apetece mucho, no hay nada que me guste mas que el show la performance, mi punto fuerte”. El tema se llama 'Here to stay'

St. Pedro RTVE

15. St. Pedro: Cantante y compositor de Tenerife, finalista en "La Voz" España. Fusiona ritmos latino como la salsa, la balada, la ranchera o el merengue. “Es un proceso muy largo desde que eres niño a este sitio. Vengo a pasármelo bien, que la gente sienta que pongo mi alma en lo que hago”. 'Dos extraños (Cuarto de cuerda)' es el nombre de su tema.

Joly Saa RTVE

16. Joly Saa: Empezó con la guitarra a los 15 años de manera autodidacta. Lo mantuvo como hobbie y lo compaginó con los estudios y el futbol sala. En 2022 lanzó su álbum debut.

'No se me olvida' es la canción de Saa, que también se conectó desde México. "Es mi mejor tema hasta la fecha, es la única manera de presentarse a esto", dijo la artista. "Es un cambio importante en mi carrera, ojalá guste", continuó la artista.

Hoy se pueden escuchar los temas en RTVE Play, a partir de las 12 de la noche ya en las plataformas.