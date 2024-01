Benidorm Fest / Lérica: "«Nos metimos en este jardín porque lo pensamos desde pequeñitos»

Esta pareja de músicos se conocen desde los 14 años, cuando ambos coincidieron en el programa de Teresa Rabal «Veo, veo». Desde entonces fundaron Lérica y ahora presentan su tema «Astronauta» para intentar ganar el Benidorm Fest 2024 a finales de esta semana.

¿Por qué os habéis metido en este jardín?

Juan Carlos Araújo: Nos hemos metido en este jardín, sobre todo, a nivel moral, porque es algo que nosotros veníamos ya pensando desde que éramos pequeñitos. En mi caso, participé en Eurovisión Junior, justo después de la edición de María Isabel, y era algo que ya me tocaba de cerca. Tenía esa espinita clavada y ahora que ya soy adulto, teniendo a mi compañero al lado, quiero disfrutarlo de una manera más madura y desde otra perspectiva. Él también ha sido una persona que ha disfrutado mucho del festival de siempre con su familia. Siempre ha sido una tradición y nos ha perseguido hasta el día de hoy, que hemos encontrado una canción propia a nuestro gusto, para que nos represente, para poder meternos de lleno dentro de este mundillo del Benidorm Fest.

Os describen como referentes del flamenquito, latino, pop, tropical y urbano.

Tony Mateo: La realidad es que nosotros somos artistas pop y dentro del pop nos movemos en todos los palos. Nunca nos ha gustado estancarnos en un único sonido. Es verdad que a lo mejor nuestros palos más sonados han sido más reggaetón con tintes de rumba. Pero cualquiera que haya tenido oportunidad de seguirnos un poquito más de cerca, se puede dar cuenta de que también nos hemos movido en el pop rock, pop dance, canciones más electrónicas e incluso flamenco. Y aquí pues queríamos volver a arriesgar y apostar por un sonido más electrónico sin dejar de ser nosotros mismos también. Demostrar que podemos ser artistas versátiles y apostar por un sonido más internacional, más electrónico, que a nivel europeo se consuma y se entienda bien.

El tema, «Astronauta», da sensación de «buenrollismo», pero hicisteis hasta 17 versiones...

Juan Carlos Araújo: Hicimos casi 17 versiones porque somos unos «pejiguera», somos personas súper perfeccionistas, y siendo algo que queríamos que quedara bien para intentar representar a España en Eurovisión, pues, evidentemente, pusimos toda la carne en el asador para que quedara lo más perfecta posible. También es un género en el que tienes tropecientas pistas y no es tan fácil hacer una mezcla correcta. Estamos muy contentos del proceso y de cómo ha quedado ahora el máster. Por eso tanta insistencia en tantas mezclas. «Astronauta» es una canción que habla de dolor pero a la vez de superación. Y quisimos tratar la metáfora de un astronauta como mero traje para intentar evadirte; irte a otro planeta y desvincularte de los problemas de la vida real.

Sois muy fans de las colaboraciones...

Tony Mateo: Siempre nos ha gustado muchísimo, y más allá del negocio, te hablo totalmente desde la honestidad y de corazón, al final somos artistas que no dejamos de aprender y consideramos que de todos los artistas con los que hemos colaborado siempre hemos sacado aprendizajes. Y más allá de los números que hayamos podido conseguir, siempre nos ha gustado muchísimo llevarnos bien con todo el mundo. Son compañeros de la industria que en su momento, antes de dedicarnos a esto, eran artistas que nos han influenciado y que hemos escuchado muchísimo y eran nuestros ídolos. Es una emoción muy fuerte ahora poder llamarlos compañeros y nos encanta. Nos encanta colaborar, mezclar cultura y, sobre todo, nosotros no dejamos de aprender nunca.

¿Cuáles son vuestras favoritas del Benidorm Fest?

Juan Carlos Araújo: Sería difícil decirte una, por el hecho de que son todas muy distintas este año. Quizá lo que gana es la diversidad. Pero si tuviéramos que hablar de gustos personales podríamos decirte Almácor, porque va con nuestro género más urbano; Nebulossa, por el mensaje que lanza; Marlena, que han sido compañeros de gira este año. También llevan una propuesta muy chula Angie, creo que va a ser un directo espectacular.

Tony, ¿alguna vez dejará de aparecer tu nombre al lado de «hermano de Abraham Mateo»?

Al principio era una cosa que a lo mejor remó un poquito en mi contra. En el sentido de que para hacerme respetar era más complicado, porque al empezar él antes que yo en este mundo, siempre se me relacionaba con él tanto para bien como para mal. Hay gente que le gusta Abraham Mateo. Y al que no le gustaba, pues como que me denigraba o no me respetaba, y al que le gustaba yo tenía siempre que demostrar el doble que los demás. Por arrastrar ese apellido. Quitando eso, al final de tanto pelear, el que la sigue la consigue, y me gané un puesto dentro de la industria con mi compañero y a día de hoy incluso puedo decir que hay mucha gente que sigue a Lérica, que no sabe que soy hermano de Abraham Mateo, y se sorprenden. Entiendo que esa etiqueta siempre la vamos a tener, porque al final somos dos hermanos que nos dedicamos a esto y no me molesta en absoluto. Al final, yo trabajo con mi hermano y para mi hermano, y él también trabaja para mí. Me siento partícipe de sus éxitos, tanto como él se siente partícipe de los míos. Es una bendición, contando con que es una persona que es una piña para mí. Tenemos la suerte de no ser los típicos hermanos que se llevan mal. Nos llevamos increíblemente bien y es una suerte poder trabajar juntos en lo que nos gusta.

Contadme la famosa experiencia en "Veo, veo" con Teresa Rabal.

Tony Mateos: Ahí fue donde nos conocimos. Éramos unos niños y nos llevamos un recuerdo increíble. Una nostalgia tremenda. Ahí fue donde empezó todo, en realidad. Por lo menos hablando por mí. Nosotros hemos contado siempre con la suerte de tener unos padres que nos han apoyado en todo esto, la verdad, sin dejar a un lado nuestros estudios, pero siempre nos han apoyado en lo que nos gusta. Nos apuntamos a un casting, fueron nuestros padres los que nos acompañaron en todo momento, y se nos hizo grande, porque justo yo no venía de hacer nada. Mi compañero sí que es verdad que justo antes de eso estuvo en Eurovisión Junior, pero yo no había hecho nada y fue mi primer contacto con con el mundo de de la música, la televisión. Era mi primera vez también en un escenario y ahí fue que conocí a Juan Carlos, que además yo ya lo había seguido de antes porque sabía de él, de Eurovisión Junior, y le veía como como un artista súper famoso. Por haberlo visto en la tele, ya sabes, la inocencia de un niño. Y a raíz de ahí, nos fuimos haciendo muy amigos, fuimos creciendo y hasta que decidimos formar el proyecto de del Lérica.