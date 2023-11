Atresmedia lidera consumo digital durante 90 meses consecutivos

Atresmedia consolida su dominio indiscutible en audiencias digitales, según los últimos informes de Comscore correspondientes a octubre. El grupo audiovisual se mantiene en la cima durante su 90º mes consecutivo, liderando el mercado desde abril de 2016. Con 25.1 millones de visitantes únicos, experimenta un aumento del 2% en comparación con septiembre y supera significativamente a su competidor más cercano, con un impresionante +125%.

Por su parte, la plataforma atresplayer, parte integral de Atresmedia, sigue destacándose al registrar un crecimiento mensual del +9%, alcanzando 2.7 millones de visitantes únicos. Una vez más, se sitúa como líder frente a sus competidores en el ámbito digital.

El liderazgo sostenido de Atresmedia se atribuye a su enfoque constante en la innovación de formatos, expandiendo su catálogo con contenidos diversos y atractivos. Tras la renovación de atresplayer en julio, la plataforma continúa presentando éxitos notables, como la adaptación de “La red púrpura”, dirigida por Paco Cabezas, y la serie documental “El Enigma Nadiuska”, dirigida por Valeria Vegas.

La programación de octubre de atresplayer incluye también “Casafantasmas”, un original formato conducido por Roberto Leal y Mercedes Guillén, explorando sucesos paranormales en España. Además, la plataforma presenta nuevos episodios de “Déjate ver”, una serie que reflexiona sobre la búsqueda de identidad en un mundo cada vez más absurdo, y “Entre tierras”, un drama ambientado en la España de los sesenta, protagonizado por Megan Montaner y Unax Ugalde.

La oferta de Atresmedia continúa cosechando éxitos, con series como “Las noches de Tefía” y “La ruta” siendo elogiadas tanto por el público como por la crítica. Ambas series fueron galardonadas en los Premios Ondas 2023, destacando el talento de Patrick Criado como Mejor Intérprete Masculino y la serie “La ruta” como Mejor Serie de Drama. La continua excelencia en contenido asegura el sólido posicionamiento de Atresmedia en el panorama audiovisual.

Antena 3 y laSexta, un liderazgo sostenido

Las plataformas digitales de las principales cadenas de televisión de Atresmedia, antena3.com y lasexta.com, continúan consolidando su liderazgo en el ámbito digital. Antena 3 logra un destacado crecimiento intermensual del +11%, alcanzando los 8.1 millones de visitantes únicos, superando a su competidor directo con una ventaja del +27%. Por otro lado, laSexta.com mantiene un sólido liderazgo con 10 millones de visitantes únicos, experimentando un aumento del +2% en la comparativa interanual y manteniendo una ventaja considerable sobre sus rivales.

En el ámbito de la programación, los espacios informativos y de actualidad, como Antena 3 Noticias y “Espejo Público”, continúan destacándose como contenidos más visitados en Antena 3. Asimismo, los programas de entretenimiento líderes del mes, como “El Hormiguero”, “Pasapalabra”, “La ruleta de la suerte” y “La Voz”, mantienen su posición dominante. “Y ahora Sonsoles” revalida su liderazgo en la tarde con un aumento respecto al inicio de la temporada, mientras que las series como “Hermanos”, “Pecado original” y “Amar es para siempre” siguen conquistando a la audiencia diariamente.

En el caso de laSexta, la cadena se consolida como referente informativo, abordando temas nacionales e internacionales a través de programas como laSexta Noticias, “Al Rojo Vivo”, “Más Vale Tarde” y “Jugones” en el ámbito deportivo. Destacan programas como “Aruser@s”, líder de las mañanas, y éxitos continuos como “El Intermedio” y “Zapeando”. Además, el estreno de “Enviado Especial” y las nuevas entregas de “Salvados” y “Equipo de investigación” han destacado como algunos de los contenidos más seguidos durante el mes de octubre.

Onda Cero y Europa FM se afianzan

Las radios del Grupo Atresmedia destacan en octubre con cifras sólidas. Onda Cero alcanza 4.7 millones de visitantes únicos, impulsada por coberturas informativas y programas estrella como “Más de uno” con Carlos Alsina, “Julia en la onda” con Julia Otero, “Radioestadio Noche” con Rocío Martínez y Edu Pidal, “Radioestadio” con Edu García y “Por fin no es lunes” con Jaime Cantizano.

Europa FM, por su parte, mantiene su posición por encima del millón de visitantes únicos, destacando programas como “Cuerpos especiales” con Eva Soriano y Nacho García, y “Tómatelo menos en serio” con Chenoa. El éxito continuo de estas emisoras refleja la sólida presencia y atractivo de sus contenidos en el panorama radiofónico.