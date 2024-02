La BBC a la caza de Netflix

Parece que la situación se ha vuelto insostenible para la poderosa cadena pública británica. La BBC ha comenzado sus movimientos para rivalizar con el gigante Netflix. Para ello se ha asociado con emisoras rivales para lanzar un nuevo servicio de streaming. Tendrá como nombre Freely, y está respaldado por la BBC, ITV, Channel 4 y Channel 5. Su idea es ofrecer televisión en abierto a hogares de todo el país a través de conexiones de banda ancha.

Freely, que ya está en marcha, se lanzará oficialmente en el segundo trimestre y tratando de cubrir todos los aspectos televisivos, combinará televisión en vivo y bajo demanda de las emisoras de servicio público en un solo lugar, mientras que los espectadores podrán pausar y reiniciar programas y acceder a más episodios. Se trata de un esfuerzo conjunto de las televisiones lineales para hacer frente a la cantidad de contenidos ofrecidos por las plataformas de streaming.

Tim Davie, director general de la BBC, ha dicho que la organización debe prepararse para un apagón terrestre que sustituiría la transmisión tradicional desde torres de televisión por servicios en línea para finales de la década. La previsión es que más de la mitad de los hogares del Reino Unido vean televisión exclusivamente a través de banda ancha para 2030, según analistas de 3 Reasons. Si bien la BBC y la ITV ofrecen actualmente visualización en vivo en sus servicios bajo demanda, el lanzamiento de Freely significa que los espectadores podrán ver el Canal 4 y el Canal 5 en vivo a través de Internet por primera vez.

La creación de Freely intentan frenar una caída en las audiencias a medida que los espectadores cambian cada vez más hacia rivales de streaming como Netflix y Disney+. La desaceleración se ha visto exacerbada por una profunda caída en el mercado publicitario, y las compañías de televisión están canalizando cada vez más recursos hacia sus propias ofertas digitales.

Mientras que los actores tradicionales como la BBC e ITV tendrán dificultades para competir con la potencia financiera detrás de las adineradas empresas de streaming estadounidenses, los jefes de la televisión señalan la capacidad del servicio público de radiodifusión para ofrecer un atractivo masivo a las audiencias. Everyone TV también está en conversaciones con UKTV, la emisora ​​​​propiedad de la BBC detrás de canales como Dave, Drama y Yesterday, para llevar sus canales a Freely.