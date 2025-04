Mr. Beast avisa de los peligros de los aranceles de Trump: "Podría ser un clavo en el ataúd para las pequeñas empresas"

El tema arancelario se extiende como la pólvora y sabemos a ciencia cierta que acabará tocando todos los aspectos de nuestra vida. Por si no lo supiéramos ya hasta el youtuber más famoso del mundo Mr. Beast se ha hecho eco de los problemas que a él mismo le acarrean las últimas medias de Donald Trump.

Jimmy Donaldson, que es su verdadero nombre, quiso compartir en X cómo le han afectado las nuevas medidas sobre aranceles del gobierno de Estados Unidos. Para aquellos que no lo sepan el negocio de Mr. Beast está muy diversificado y posee Feastables (Chocolates y Snacks), MrBeast Burger, Lunchly: Una marca de aperitivos, Viewstats y la venta de merchandising de sus canales en YouTube y Amazon. Pues alguna de esas empresas empieza a nota rlos efectos de las imposiciones arancelarias.

Las medidas se han cebado especialmente con su línea de chocolates Feastables.“Irónicamente, debido a todos los nuevos aranceles, ahora es mucho más barato fabricar nuestras barras de chocolate que vendemos globalmente fuera de Estados Unidos”, escribió MrBeast. “Porque otros países no tienen un arancel de más del 20 % sobre nuestros productos” reseñó, al tiempo que recordaba que ya sumía gastos por las prácticas responsables en las cadenas de producción: “Por cierto, pagamos a nuestros agricultores un salario digno, usamos granos con certificación de comercio justo, etc., así que ya gastaba mucho en cacao”. Y acabó confesando que “un aumento de precio inesperado fue bastante brutal, no te voy a mentir”.

Para terminar Mr. Beast reconoció que podría recuperarse pero que las pequeñas empresas podrían sucumbir: “Lo solucionaremos. Aunque me compadezco de las pequeñas empresas. Podría ser un clavo en el ataúd para ellas”. ENtre las medidas que piensa tomar Donaldson se desconoce si pasan por trasladar el negocio fuera de su país o buscar la manera de asumir los costes sin llegar a las pérdidas.

Actualmente el patrimonio neto de MrBeast, Jimmy Donaldson, se estima en aproximadamente 1,000 millones de dólares en 2025. Entre sus negocios hay que destacar Feastables, lanzado en 2022, es una marca de barras de chocolate y snacks que ha crecido rápidamente. En 2024, generó ventas superiores a 250 millones de dólares con beneficios que superaron los 20 millones de dólares. Hay sorteos de manera habitual para promocionar la marca. También MrBeast Burger lanzada en 2020, una cadena de hamburguesas bajo el modelo de "cocinas fantasma", donde restaurantes existentes preparan los pedidos para entrega a domicilio. Este negocio ha generado más de 100 millones de dólares en ventas y cuenta con más de 300 ubicaciones virtuales en Estados Unidos y una tienda física en Nueva Jersey.

En otro conglomerado llamado Beast Industries constan Lunchly: Una marca de aperitivos;Viewstats: Una empresa de software para creadores de contenido y Producción mediática, incluyendo su canal principal en YouTube y un reality show en Amazon Prime Video. MrBeast también genera ingresos significativos vendiendo productos como camisetas y sudaderas. Estos artículos suelen lanzarse en ediciones limitadas para crear exclusividad y aumentar las ventas. Ha estado adquiriendo propiedades en Greenville, Carolina del Norte, para uso personal y como residencias para su equipo y familiares.