Andy elige 'El Hormiguero' para presentar su nueva canción en solitario, 'Marioneta'

Andy ha elegido 'El Hormiguero' para presentar su nueva etapa en solitario tras poner fin al dueto 'Andy y Lucas'. La canción 'Marioneta', que verá la luz el mismo lunes 10 de noviembre, será presentada e interpretada en directo por el cantante gaditano que hablará sin tapujos de su última etapa musical, que cerró hace apenas unas semanas, diciendo adiós a más de dos décadas de relación con el cantante Lucas González.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Justo al día siguiente, 'El Hormiguero' recibe al vigente campeón de MotoGP. El martes, Marc Marquez se divertirá en el programa de las hormigas más célebres de la televisión española con la visita del piloto de Ducati que hablará del devenir de la temporada y como se encuentra tras su última caída en Indonesia, con la que se fracturó el hombro derecho.

El miércoles, tras anunciar en 'El Hormiguero' que dejaba la música por un tiempo, Pablo Alborán vuelve de su retiro puntual con su nuevo disco, 'KM0', que se ha estrenado este viernes 7 de noviembre, con el que realizará un tour por nuestro país en 2026. Además, repasará su nueva faceta como actor, tras participar en la ficción de Netflix 'Respira'. Por último, este jueves, el programa de Pablo Motos recibe al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, debido a la publicación de su último libro 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política' que ya esta disponible en las mejores librerías de nuestro país, tanto digitales como físicas.