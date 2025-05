Blas Cantó y su aplaudida reflexión acerca del resultado de Melody en Eurovisión: "Lo tengo claro"

El 18 de marzo de 2020, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) pagaba las consecuencias de la pandemia de COVID-19 con el peor de los castigos: la cancelación del Festival de Eurovisión. La ciudad de Róterdam se veía obligada a no celebrar el certamen de la canción europea por el auge de los infectados y fallecidos por un coronavirus agresivo y sin por aquel entonces vacuna.

Entre los participantes de aquel año se encontraba Blas Cantó, ex integrante de la boyband Auryn y ganador de 'Tu cara me suena'. RTVE había encomendado al murciano la difícil tarea de intentar hacerse con el micrófono de cristal, y Cantó aceptó el desafío junto a la canción 'Universo'. Sin embargo, la anteriormente mencionada pandemia truncó los planes del cantante... pero no por mucho tiempo.

El mismo día que la UER anunciaba la cancelación de Eurovisión, RTVE no dudaba ni un segundo en confirmar a Blas Cantó como el abanderado español para la edición de 2021, que también se desarrollaría en Róterdam. Así pues, el murciano pudo cumplir su sueño de subir al escenario del festival el 22 de mayo de 2021, con el tema 'Voy a quedarme' como carta de presentación a Europa.

Él y Melody sufrieron el mismo destino

Al final de la noche, 'Voy a quedarme' terminó en antepenúltima posición, con tan solo 6 puntos del jurado profesional. La misma suerte terminó teniendo Melody con 'Esa diva'; pese a lograr 37 puntos también fue antepenúltima en la clasificación. Durante el programa de Castilla-La Mancha Media 'En Compañía', Blas Cantó ha podido conversar con Ramón García sobre esta coincidencia eurovisiva.

"Fíjate que yo quedé en el mismo puesto y no se formó ese revuelo. Tampoco hicieron tanta promo y quedamos en el mismo puesto", comenta Cantó. Según sus propias palabras, "nunca se sabe" en que puesto va a quedar España. Un ejemplo de ello son tres de nuestras últimas representaciones: Chanel (3ª), Blanca Paloma (17ª) y Melody (24ª).

Una actitud aplaudida en redes

En ese momento, el cantante ha querido explicar que las cosas hay que verlas desde otra perspectiva para entenderlas. "Lo que tengo claro es que si yo quedé en el puesto 24, como Melody, esas 23 personas delante de mí merecen también su puesto y realmente también han trabajado mucho para estar ahí", ha señalado el murciano.

Además de deshacerse en alabanzas hacia sus compañeros de edición, Blas Cantó no ha podido evitar acordarse de la oportunidad que le brindó RTVE para mantenerse entre 2020 y 2021 como propuesta española en Eurovisión. "A mí me sirvió mucho, me lo pasé muy bien a pesar de las circunstancias y disfruté un montón", concluye.