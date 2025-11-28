Carles Tamayo salta a RTVE con un programa que enfrentará a padres e hijos en La 2

RTVE ha fichado a Carles Tamayo y no lo ha hecho para un formato cualquiera. El creador de contenido, que saltó a la fama por sus documentales incómodos y sus reportajes de infiltración, será el encargado de presentar "Adolescentes", un espacio que promete incendiar la sobremesa con conversaciones que rara vez se escuchan en televisión pública: padres e hijos hablando a calzón quitado.

En cada entrega, adolescentes y progenitores compartirán mesa y conflicto, rodeados de invitados famosos y expertos en comunicación intergeneracional. La 2 emitirá este programa cada martes a partir del 2 de diciembre, justo después de "Generación click", y también estará disponible en RTVE Play. La apuesta es clara: hacer que las familias hablen de lo que normalmente prefieren evitar.

"Adolescentes" no se limita a las historias anónimas. Por el plató pasarán nombres conocidos como El Cromas, Pilar Castro, Pablo Carbonell o Daniela García, todos dispuestos a dar su visión sobre los retos de crecer —y criar— en la era del meme y la cancelación. La idea no es que todos estén de acuerdo, sino que se escuchen, algo que parece más revolucionario de lo que debería.

El programa también incluye una sección llamada "El consultorio", donde jóvenes como Eme Hache, Magdalenita o Lu Antimorbo lanzan preguntas que afectan a toda una generación. Desde la salud mental hasta la presión estética o la identidad de género, los temas se abordan sin filtro ni edulcorantes. En el otro lado, influencers, expertos y personajes públicos tratarán de aportar luz sin caer en condescendencias.

Con producción de Dolhouse, "Adolescentes" busca algo más que entretener. Es una especie de terapia grupal con cámaras, en la que el zapping se detiene para escuchar cómo se gestan los malentendidos que separan a padres e hijos. RTVElo vende como una herramienta, pero en realidad puede ser un espejo incómodo para muchas casas.

Para Tamayo, este nuevo reto marca un paso firme hacia su consolidación en televisión. Tras pasar por Amazon Prime Video y colaborar con Andreu Buenafuente en "Futuro imperfecto", el catalán se pone al frente de un formato que, si no se autocensura, puede convertirse en una rareza valiosa dentro del ecosistema televisivo español.