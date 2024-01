Chanel habla sobre si tiene prohibido cantar 'SloMo': "Hay muchas cosas que no sabéis

Si a alguien cambió al vida Benidorm Fest y Eurovisión con polémica incluida fue a Chanel. De las críticas pasamos a una excelente tercera posición en el certamen internacional de la música que cambió todo. Lo curioso es que la conocida canción 'SloMo' ha dejado de ser escenificada como lo hizo en el festival de Eurovisión de 2022 desde el pasado 18 de agosto de 2023.

En una entrevista concedida a Tony Aguilar para Los40 Global Show quiso saber si tenía prohibido o no cantar este tema y la cantante respondió: "Nadie me ha prohibido cantar 'SloMo'. Esto no es lo que ha sucedido, obviamente yo sé que tú estás en todo y en las redes sociales puse: 'Porque hay muchas cosas que no sabéis'", puntualizaba.

Pero lo cierto es que más allá de recordar sus propias palabras no avanzó: "Y de momento, no me apetece contarlas, pero yo no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario. Es una canción que nació hace dos años y que nació de una manera tan mágica y tan grande, esta canción ya no es mía, esta canción es de la gente, es vuestra". Habrá que esperar para saber qué ha ocurrido con la canción que la popularizó y nos permitió volvernos a casa con un maravilloso tercer puesto.