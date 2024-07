Chloe DelaRosa representará a España en Eurovisión Junior 2024

España vuelve a ser el centro de atención en el mundo de la música infantil al acoger la 22ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2024, que se celebrará el 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. La delegación española ha anunciado que Chloe DelaRosa, una talentosa artista de 9 años originaria de Guareña, Badajoz, será la encargada de representar al país en este prestigioso evento.

Chloe, quien se define a sí misma como "cantista", una fusión entre cantante y artista, comenzó a mostrar su talento a los 3 años en los conciertos de su padre. Sus vídeos musicales han captado la atención de figuras destacadas de la música como Juan Magán, Camela y Rosario Flores. A pesar de su corta edad, ya ha tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas reconocidos como Andy & Lucas, Kiki Morente y La Húngara.

RTVE, la radiotelevisión pública española, organiza este evento en un año muy especial, ya que se celebra el 20 aniversario de la victoria de María Isabel en Eurovisión Junio con su canción "Antes muerta que sencilla". La elección de España como sede se produjo tras la renuncia de Francia, que había ganado la edición anterior con Zoé Clauzure y su tema "Cœur".

Otros participantes confirmados

El próximo Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2024 contará con una diversa y talentosa selección de jóvenes artistas de toda Europa. Entre los representantes confirmados se encuentra Bjarne, de 10 años, representará a Alemania con su canción "Save the Best for Us", un mensaje de protección de la naturaleza. Annabelle Ats será la abanderada de Estonia, seleccionada a través del concurso Tähtede Lava, mientras que Andria Putkaradze representará a Georgia tras ganar el Ranina 2024.

Macedonia del Norte estará representada por el dúo Anna Vanchevska y Aleksej Ivanovski, ambos talentosos y destacados en festivales de música y competencias académicas. Por su parte, Portugal confía en Victória Nicole, ganadora de The Voice Kids Portugal, una joven multifacética de 13 años. Estos jóvenes artistas prometen ofrecer actuaciones memorables en el escenario de la Caja Mágica en Madrid, el 16 de noviembre.