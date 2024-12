Christian Gálvez habla sin filtros tras la cancelación de su concurso en Cuatro

Christian Gálvez no tardó en pronunciarse sobre el abrupto final de "Boom", el concurso que condujo en Cuatro durante apenas tres meses. En la Fiesta de Navidad de Mediaset, el presentador se mostró sereno ante los micrófonos: “Esto es la televisión, y no siempre se acierta. No podemos esconder los resultados cuando no son los esperados”.

La cadena decidió cancelar el programa debido a los bajos índices de audiencia, algo que resultó evidente desde las primeras semanas de emisión. Cuatro ha apostado por otros formatos para ocupar la franja, ampliando el tiempo de Todo es mentira y duplicando la emisión de Lo sabe, no lo sabe con Xuso Jones, que ha conseguido captar mejor al público.

Gálvez, sin embargo, no parece desanimado. Acostumbrado a los altibajos de la industria, dejó claro que este revés no define su trayectoria: “He aprendido que lo importante es seguir adelante, reinventarse y no perder la ilusión por lo que haces”. Su experiencia con programas exitosos como Pasapalabra lo avala, y asegura que sigue trabajando en nuevos proyectos dentro de Mediaset.

Este episodio pone de relieve la volatilidad del mundo televisivo, donde incluso figuras consolidadas como Gálvez enfrentan retos inesperados. Mientras tanto, el presentador mantiene su enfoque en el futuro, decidido a encontrar el próximo gran formato que conecte con la audiencia.

“Esto no es un punto final”, sentencióGálvez con una sonrisa, dejando entrever que el 2024 podría traer nuevas sorpresas para su carrera.