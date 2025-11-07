A un paso de la final, 'MasterChef Celebrity 10' llama a Bertín Osborne y Victoria Federica

Los fogones de la décima edición 'MasterChef Celebrity' están más calientes que nunca tras la polémica expulsión de Valeria Ros, que se quedó a las puertas de la semifinal del próximo lunes 10 de noviembre y que contará con Bertín Osborne y Victoria de Marichalar como invitados. Quienes si estarán y lucharán por llegar a la final son José Manuel Parada, Torito, Miguel Torres, Mariló Montero y Juanjo Bona. Los cinco deberán prepararse para superar los últimos retos que ha preparado el programa.

Para empezar, los aspirantes acudirán hasta Lenoble, una bodega centenaria ubicada en Francia, dedicada exclusivamente al champagne, considerado por muchos como el vino más noble. Allí, reproducirán el plato del chef invitado, José Manuel Miguel (una estrella Michelin), inspirado en su experiencia en Francia y que marida perfectamente con champagne.

En concreto, el viñedo de la bodega abarca una superficie de 18 hectáreas distribuidas entre los pueblos de Chouilly, Bisseuil y Damery. Asimismo, para recargar energías en esta semifinal, recibirán el apoyo de uno de sus seres queridos. Además, contarán con la presencia de la modelo y creadora de contenido Victoria Federica de Marichalar.

En cuanto a la habitual prueba de exteriores, los jueces y los aspirantes viajarán a Arriondas (Asturias) para visitar uno de los templos de la alta cocina asturiana: Casa Marcial. Ubicado en la casa de la familia Manzano, en sus fogones las recetas de toda la vida se transforman en platos de altísima cocina. Un espacio incomparable, galardonado con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde.

De esta forma, el chef Nacho Manzano abrirá las puertas de su casa, donde los equipos cocinarán para 28 invitados de la familia Manzano un menú diseñado por el propio Nacho, y que combina el respeto por la tradición, la valentía de la innovación y el amor por las elaboraciones bien ejecutadas.

Sin embargo, alguien se quedará sin disfrutar de la final. En la última prueba, donde alguien quedará eliminado, la chef Mar Ibáñez (una estrella Michelin), les revelará el potencial oculto de uno de los ingredientes menos queridos de la huerta.

Para ser finalistas deberán reproducir con precisión el postre de la invitada, que cuenta con un ingrediente que jamás imaginaron ver en un plato dulce: la coliflor. El jurado también estará acompañado por el cantante y presentador Bertín Osborne.