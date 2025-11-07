Víctor Sandoval desvela el principio innegociable por el que rechazó el proyecto de 'No somos nadie'

La vuelta a la pantalla de María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía con el formato 'No somos nadie' después de la cancelación de 'La familia de la tele' sorprendió por la ausencia de algunos compañeros de 'Sálvame' que decidieron no emprender una nueva aventura en Ten y Canal Quickie. Fue el caso de Kiko Hernández, atareado con su bar en Melilla, de Lydia Lozano tras su fichaje como colaboradora de 'De Viernes' y de Víctor Sandoval, que se ha sincerado sobre su rechazo a participar en el programa en una reciente entrevista en el podcast 'Bienvenidos a la zona'.

El colaborador ha asegurado no estar pendiente del dinero que va a cobrar y que decidió renunciar a algunos proyectos en televisión porque no se le potenciaba "desde la positividad". "Si me montas un pollo y me gritas, sacas lo peor de mí. Todos los trabajos o personas que vea que pueden sacar ese lado mío, los dejo atrás", ha confesado.

En ese sentido, ha alabado uno de los últimos proyectos en los que ha estado inmerso: 'Bake off: Famosos al horno'. "Podía divertirme, chinchar, hacer lo que yo quisiera. Me divertía mucho picando a Cristina Tárrega, me encantaba ser el malote sano".

Sin embargo, la cosa cambió cuando comenzó en 'La familia de la tele' porque, en palabras suyas, no se le exprimió. "Fui con muchísima ilusión y me sentí un cero a la izquierda. Si la gente con la que estoy no apuesta por mí y no me apoya un proyecto nuevo...", ha continuado.

Sandoval ha recordado también su paso por 'Ni que fuéramos', donde sí se le apoyó con "salidas a la calle, dándome personajes", pero que se fue al traste por su discusión con Marta Riesco: "A partir de ahí ya lo vi de otra manera, no quería ni acercarme, pero con todo y con eso volví un par de días tras 'Bake Off', pero vi que todo seguía igual y ya no volví más".

El presentador ha comentado que lo que hacía en el formato fallido de La 1 no le satisfacía y que tras su cancelación se le llamó para formar parte de 'No somos nadie': "Lo que se me ofrece es lo mismo. Yo me llevo bien con todos ellos y les tengo muchísimo cariño, incluso con Matamoros y Marta Riesco, pero yo no tengo nada que ver con mucha gente que hay ahí".

De esta forma, ha seguido defendiendo su postura y la forma de hacer televisión que aceptaría: "Yo no me siento cómodo discutiendo con nadie. Yo quiero entretener, divertir, y no que se me cuestione cuando cuento algo".