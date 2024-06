Dafne Keen: «A la creadora le gustó que fuera apasionada y no buscara la fama»

Conocí a Dafne Keen (Madrid, 2005) en un bosque de la sierra de Madrid cuando tenía solo 9 años en la que era su primera actuación, en la serie «Refugiados». La joven actriz española es protagonista de la nueva serie del universo Star Wars, «The Acolyte», como la Jedi Jecki Lon, creada por Lesley Headland, mientras sigue acumulando proyectos.

Quiere trabajar con directores españoles.

Me encantaría trabajar con directores españoles . Una de mis mejores amigas es la hija de Cuarón, así que Cuarón no se toca, pero es que tenemos unos directores hispanoparlantes maravillosos. Ahora mismo el cine en español es increíble, y simplemente quiero que la gente se dé cuenta de que soy española, pero es que como tengo un nombre como medio rarito, extranjero, y todo lo que he hecho ha sido en inglés, la gente no se da cuenta.

¿Qué le gustó del planteamiento de la serie y de su personaje de Leslye?

Me parece que Leslye tiene un planteamiento de personajes super interesante. Escribir personajes que se sienten totalmente humanos o que han tenido pasado y no hace falta que diga nada del pasado, simplemente por la manera que los escribe entiendes que son personas completas. Y eso me encantó. Y sin spoilers, todo el concepto de la serie y de cómo va progresando es impresionante. Es la prueba de que Leslye tiene un coco bastante fuerte. Todas las ideas que tenía me parecían de una creadora valiente, una persona que no tenía miedo a ir a sitios que igual no se consideran tan normativos. Siento que no se vende por comercialidad, sino que va a calidad, y me encantó también que consigue hacer una cosa sesuda e inteligente, pero sin perder de vista que al final ella es una fan de Star Wars, entonces es una cosa superdivertida de ver, se hace super ameno verlo, pero te consigue meter cosas super profundas sin que te enteres.

Dijo que estaba harta de papeles de niña asustada. ¿Va Jecki Lon en esa línea?

Sí, totalmente. Este personaje me dio esa oportunidad de hacer algo completamente distinto a lo que yo había hecho antes.

¿Se comprará su muñeco?

Ya lo tengo

¿Es muy diferente a su personaje en «The Acolyte»?

Soy un auténtico caos. Y lo único que está en común con mi personaje, es el que como persona que lleva trabajando desde que tiene ocho o nueve años, tienes que madurar y volverte como adulto muy rápido. Entonces es lo único que tenemos en común. Pero yo no soy una persona ni ordenada, ni centrada.

¿Qué tal las escenas de acción?

Lo llevé bien, me encantó mi parte favorita. Siempre me gusta hacer acción.

Pero es un desgaste físico añadido.

Al final es un reto que disfruto mucho.

¿No resulta complicado luchar con un sable láser y decir su diálogo?

Sí, al principio sí. Produjo tanto entrenamiento que como que ya te sale natural.

¿Sigue pidiéndole consejo a sus padres?

Siempre le pediría consejo a mis padres porque les admiro mucho como artistas. Yo he dicho que no a muchas cosas en mi carrera porque no sentía que iba a crecer con ellas o que iban a ser buenas para mí. Y sigo teniendo esa norma de que si yo creo que algo no me va a hacer crecer como artista, no la hago.

¿Y no se ha arrepentido después de ver el material?

No me arrepiento de haber dicho que no, porque no sería honesto de mí, no se sentía como una cosa intrínseca mía. Muchas veces creo que hay papeles que pertenecen a otros actores. Hubo muchas veces que he dicho que no a cosas, y qué bien que lo ha hecho esta actriz porque ella le ha aportado y se la ha dado genial y no me arrepiento. Tienes que sentirte conectado con el personaje y si no, no vas a hacerle justicia al personaje y como actor es lo que tienes que hacer.

¿Cuál cree que es la razón más profunda de que Leslye la haya escogido?

Creo que había dos elementos. Uno, que ella lo dice como de coña, porque quería ver a X-23 con un sable de luz, pero conociéndola, ella sabía que puedo hacer acción y entonces se sentía cómoda dándome la responsabilidad de hacer eso. Y por otro lado, en cuanto a interpretación, por lo que he hablado con ella, sabe que soy una actriz muy apasionada y a ella le gustan los actores que son así y eso creo que lo vio y cuando hablamos se lo dije: que me encanta colaborar y me encanta escuchar y después de cada toma me acerco al director y por si tiene notas; me encanta recibir las notas y me encanta que un actor me cambie una escena a mitad. Leslye viene del teatro también como yo, y también le gustó lo de que mis padres fuesen gente de teatro y que yo venga de un lugar de tanto amor hacia el cine y hacia la actuación y no solo hacia el nombre y la fama y el rollo de cuán famoso puede ser alguien.