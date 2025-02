Costuras rotas y egos al límite en el estreno de "Maestros de la costura Celebrity"

El taller de "Maestros de la costura Celebrity" abrió sus puertas en La 1 de RTVE con una mezcla explosiva de telas, egos y puntadas irregulares. La edición, que reúne a doce rostros conocidos del panorama nacional, no tardó en demostrar que el talento para coser no siempre va de la mano con la fama. Con Raquel Sánchez Silva al frente y el jurado implacable formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, el programa arrancó con un casting de alto voltaje: Pilar Rubio, Mónica Cruz, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terremoto de Alcorcón, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar se lanzaron a demostrar su destreza con la aguja.

La primera prueba, diseñada para medir la creatividad y la capacidad de los concursantes para reflejar su visión de la moda, puso a prueba los nervios. Los resultados fueron tan dispares como sus personalidades: mientras que Pilar Rubio brilló con una falda versátil que deslumbró al jurado, otros, como Rosa López, María Esteve y la propia Silvia Superstar, presentaron prendas que rozaban el desastre textil. Especial mención para Eduardo Casanova,, quien, pese a mostrarse poco convencido de su creación, logró sorprender gratamente a los jueces con un top inesperadamente acertado.

El drama se intensificó en la prueba por equipos, ambientada en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, donde los aspirantes debían confeccionar trajes inspirados en el género de terror. Pilar Rubio, como ganadora de la primera prueba, lideró uno de los equipos, mientras que Mónica Cruz asumió el rol de capitana del contrario. El desafío, que parecía sencillo sobre el papel, desató el caos en el taller: falta de liderazgo, egos desbordados y decisiones cuestionables marcaron la jornada. Sin embargo, el equipo verde, liderado a regañadientes por Mónica Cruz y con un destacado Eduardo Casanova, al timón creativo, se llevó la victoria gracias a una impresionante recreación del icónico vestido de Tippi Hedren en Los pájaros de Alfred Hitchcock.

La tensión alcanzó su punto álgido en la prueba de eliminación. Los concursantes con mandiles negros se enfrentaron a un reto poco convencional: confeccionar prendas con "moda viva", integrando tejidos cultivados que respiran y crecen, un desafío tan ecológico como traicionero.Eduardo Casanova,, como mejor aprendiz del reto anterior, tuvo el privilegio de salvar a uno de sus compañeros y optó por Canco Rodríguez, dejando en la cuerda floja a su amiga, La Terremoto de Alcorcón.

El jurado no tuvo piedad: las propuestas de Silvia Superstar y La Terremoto de Alcorcón fueron catalogadas como las peores de la noche. Mientras que Pilar Rubio, Carmen Farala y Laura Sánchez lograron convencer con prendas bien estructuradas y conceptualmente sólidas, el diseño de Silvia carecía de coherencia y técnica, lo que la convirtió en la primera expulsada de esta edición. Visiblemente emocionada, la cantante agradeció la oportunidad: "Me hacía una ilusión tremenda, era una oportunidad única. Volvería sin pensarlo".

El estreno dejó claro que en este taller no hay espacio para el conformismo: la costura puede ser un arte, pero también un campo de batalla donde el más mínimo error se paga caro. Y si algo quedó demostrado es que, entre egos desbordados, puntadas torcidas y amistades puestas a prueba, el verdadero espectáculo apenas ha comenzado.