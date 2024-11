«Creo que hay que hacer de nuevo ‘El Quijote’ para TVE y las nuevas generaciones»

Todavía renuenan en las instalaciones de Matadero Madrid las palmadas en la espalda que se dieron al verse Ramón Campos y Daniel Écija en el entorno del foro Iberseries & Platino Industria donde asistieron para dar la keynote sobre la figura del showrunner y cómo las series españolas han conseguido conquistar audiencias globales. Quisimos sentar juntos a dos de los creadores y productores más importantes de nuestro país para hablar de todo un poco.

Daniel Écija, ¿qué serie de Ramón Campos le hubiera gustado hacer?

Muchas. Pues mira, desde «Velvet», por todo lo que pasó a «Las chicas del cable « y «El caso Asunta»; me fascina. Es que no es una. Ramón es brutal. Es un productor para mí referente absoluto en este país.

Ramón Campos, ¿qué serie de Écija le hubiera gustado hacer?

Cuando estaba en la universidad, recuerdo ir corriendo a ver «Periodistas»; pero como loco. A ver: «Periodistas», «Médico de familia», fue lo que hizo que yo dijera «se pueden hacer series así en España». Y para mí es algo que todavía tenemos que volver a hacer y que se está desatendiendo, y lo hemos hablado juntos. «Los Serrano», esas series que juntaban a la familia y que de repente te daban esos elementos ya no se hacen. Hay un público, se lo contaba a Dani el otro día, que nos encontramos con mis hijas en El Corte Inglés, que se ha visto siete veces «Los Serrano»; todas las temporadas.

Écija: Ramón tiene un «expertise» absoluto que yo le he estudiado a él y a Bambú en términos de que hizo de la novela con mayúsculas algo tremendamente brutal, muy potente. Y esto yo no sabía hacerlo. Por eso cuando le vi con «Velvet» y vi cómo interpretaba la época, me parece que es un descubrimiento. Lo que pasa es que muchas veces en este país faltan analistas o un periodismo especializado para poner las cosas en su sitio.

Campos: Fíjate, «Velvet» bebe mucho de «Los Serrano».

¿Cuál consideran como la mejor serie internacional de la década?

Campos: Para mí es «Breaking Bad», y «Dexter». Para mí «Dexter» provocó una cosa en mí que no había provocado ninguna serie: le tenía que dar a pausa de lo nervioso que me ponía. La tensión que me generaba era tal que yo le daba pausa y me iba a tomar un café y volvía a dar a play.

Écija: A mí me gusta mucho «The Crown». Soy muy fan de muchas cosas. «The Offer» me ha gustado mucho, pero es muy particular.

¿Y la mejor serie española de la década?

Écija: Una que yo admiro mucho es «Cuéntame».

Campos: Mantener esa serie tantos años y con el mismo reparto...

¿Qué material se llevarían para adaptar a una isla desierta sin preocuparse de las IPs o de los derechos?

Campos: Creo que hay que hacer de nuevo «El Quijote». El de Fernando Fernán Gómez y Alfredo Alanda. Cogerlo ahora con Pepe Sacristán y Javier Gutiérrez y hacerlo para Televisión Española. Para las nuevas generaciones.

Écija: Una gran serie política con visos de realidad y que fuera muy pedagógica, que etuviera dos ramas muy importantes la política y el periodismo. Vi «Baron Noir», la francesa, que me entusiasmó.

¿Si o no a remakes y spin offs?

Campos: Si son interesantes, sí. Si son interesantes funcionan.

Écija: Cuesta tanto poner en marcha una serie original y con una marca, que luego es un personaje brutal.

¿Qué serie recuperaríais?

Écija: Literatura, quiero decir, lo de Galdós y tal. Revisitar la literatura del siglo 20 española creo que siempre es un ejercicio extraordinario y sobre todo un ejercicio de memoria. Cualquier serie que de alguna manera vuelva al siglo 20 y nos cuente esa coyuntura. Campos: Me parece que los británicos lo hacen muy bien eso y nosotros no sé por qué no lo hacemos.

Es una pregunta habitual

Campos: En España, desde hace unos años todo el mundo quiere romper las reglas, todo el mundo quiere hacer la serie más original del mundo. Es que no hay que revolucionar lo audiovisual cada día. Hay que hacer cosas disruptivas, y cosas para el gran público y que sabemos que funcionan y que la gente quiere ver.

Y a Écija, de pequeño, ¿qué series le gustaban?

De pequeño era tan pequeño... Flipé mucho con el comienzo de «Hispania». No era ningún niño, pero es cuando me acerqué a Ramón porque vi que estaba muy bien creada y producida, y le admiré mucho; fue algo que me tocó mucho. Y cuando era más pequeño, como soy muy mayor, yo soy un loco de la tv quality de los 90: «La ley de Los Ángeles», «Hill Street Blues»..., y luego ya «Expediente X».

Campos: Recuerdo esos domingos que me iba a estudiar a Santiago, (estudiarba Psicología, de aquellas no había tenido nota para entrar a audiovisual), y llegaba para ver «Expediente X», y era el mejor momento de la semana.

¿Ficción o no ficción?

Campos: Yo disfruto mucho de la ficción. Sufro mucho en el proceso creativo, cada vez que tengo que escribir un guión y lo paso mal, me insulto a mí mismo, me pego contra las paredes. Soy el por guionista del mundo. Me encanta la gente que dice «escribo 10 páginas al día». Yo si puedo escribir una voy que me mato y tardo mucho tiempo en escribir. Lo que yo disfruto como Ramón, es todo lo que está inspirado en la realidad y que me permita reflexionar sobre ella. Me encanta hacer «Velvet», pero donde yo realmente me siento bien es en «Asunta», «Fariña», «En el corredor de la muerte», «Cómo cazar a un monstruo»...

Écija: No tengo la capacidad, entiendo del true crime. Me encanta el documental, me encanta la ficción. Y me gusta porque también es un poco terapéutico a veces estar en la ficción, te sirve de válvula de escape. Hago terapia con personajes o con personas con las que tengo cuentas pendientes.