¿Cuál fue el contratiempo al que se enfrentó Chanel en Eurovisión?

Chanel Terrero, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, compartió detalles sobre un contratiempo que enfrentó el día de la final del concurso durante una entrevista en el programa 'La matemática del espejo' de La 2, conducida por Carlos del Amor.

Chanel, conocida por su participación en el 'Benidorm Fest' y su éxito en Eurovisión con la canción 'SloMo', reveló que a pesar de su victoria histórica para España, "no estaba en las mejores condiciones de salud" durante su actuación. En la entrevista, la cantante confesó que estaba enferma y tenía fiebre el día de la final. Antes de su presentación, decidió tomar un descanso en su camerino, donde se encontró "enfermísima", con congestión nasal y fiebre. A pesar de su malestar, optó por no informar a sus compañeros ni a la delegación española sobre su condición.

"Cuando me levanté, tenía unos mocos que no podía. Llevaba ya unos días mala, estaba con muchos mocos. Tenía unas décimas de fiebre, me pesaban los ojos. Estaba mala, enferma", compartió Chanel durante la entrevista. Sin embargo, decidió mantener su malestar en privado y solo informó a una de sus bailarinas cercanas sobre su situación.

Además de revelar el incidente de salud, la artista habló sobre los altibajos que ha experimentado desde su participación en Eurovisión, incluida su lucha con la repentina fama y la negatividad en las redes sociales. Expresó su decisión de alejarse de Twitter debido al impacto negativo en su bienestar emocional. "Cuando me hice famosa de repente fue de una manera extrema, bestia. Eso para cualquier ser humano, es un cambio muy radical y hay que encajarlo. Mi psicóloga me dice muchas veces que soy una guerrera. Una cabeza no está preparada para una avalancha, tanto para todo lo malo como para lo bueno. Me quité de Twitter. No era sano para mí y no me aportaba absolutamente nada", afirmó.

En la entrevista, Chanel también abordó su relación con la canción 'SloMo' y su evolución como artista desde su participación en Eurovisión. Reveló que está considerando hacer un documental en el futuro para compartir más sobre su carrera y experiencias: "'SloMo' es una canción que me trajo tantas cosas bellas... Ya no es mía, es de la gente. Hay millones de coreografías. Cuando cumpla 73 años y medio, voy a hacer un documental y voy a contar todo lo que no he contado", declaró.