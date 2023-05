Chanel abre la puerta a volver a Eurovisión como Loreen

Era inevitable que durante este fin de semana «eurovisivo» surgiesen referencias al «chanelazo» del año pasado. Sin embargo, Chanel quiso mantener un perfil bajo hasta después de la gala. Fue al día siguiente cuando, con motivo del aniversario de su actuación en Turín y el anuncio de su segundo single, celebró en redes un «preguntas y respuestas».

En este formato poco tardaron sus seguidores en preguntarle por la posibilidad de replicar a Loreen y volverse a presentar a Eurovisión en un futuro, algo a lo que no cerró las puertas. "De momento no. Pero, nunca digas nunca", ha asegurado. Sin embargo, sí fue más contundente cuando le preguntaron sobre si le gustaría ocupar el puesto que ha protagonizado Ruth Lorenzo como portavoz de la delegación española desde Benidorm: "Me gustaría dar los 12 points". Precisamente, ambas comparten el puesto de jurado en el programa «Cover Night» de RTVE. Este año Ruth, durante su intervención sorprendió con fuegos artificiales de fondo.

Para terminar, Chanel habló de sus sueños y proyectos que le gustaría cumplir en el futuro, algunos más factibles que otros. Algunos como trabajar con Lola índigo, protagonizar una película musical o incluso actuar en el intermedio de una Super Bowl: "Muero de nervios solo de pensarlo...". Tampoco quiso despedirse sin mandar un último mensaje de apoyo a Blanca Paloma, con quien coincidió en la primera edición del Benidorm Fest: "Es una reina. Y punto".