Chanel Terrero: «La mami soy yo. Con mi esencia»

Cuando fue elegida para representarnos en Eurovisión, la polémica se coló hasta en el Congreso de los Diputados. Así que Chanel Terrero (La Habana, 1991) sabe perfectamente lo que Nebulossa está respirando estos días con su «Zorra», la viral apuesta de nuestra televisión pública para coronarse en Malmö (Suecia). La hispano-cubana conquistó un inolvidable tercer puesto y nos reconcilió con un atragantado certamen europeo. Aunque de eso ha llovido mucho. O mejor dicho, no lo suficiente. Por suerte, casi dos años después, la cantante, actriz y bailarina nos ha traído «Agua», su primer disco, que da nombre a su nuevo single y que ya ha interpretado en el mismísimo Teatro Real de Madrid. Eso sí, cuando en esta entrevista hemos querido preguntar por la candidatura española en el Festival el próximo 11 de mayo –que al cierre de esta edición era el segundo tema más oído a nivel mundial–, Terrero ha preferido no mojarse. Y hemos eliminado la cuestión. Comprensible. Chanel ya es un gato escaldado.

«A los que me pusieron piedras en el camino, gracias» verbaliza la dedicatoria de su primer disco. ¿Cuál es la lección más inesperada que ha aprendido entre tanto bache, Chanel?

La vida no me lo ha puesto fácil en general, pero ¡eh! me considero una guerrera y he querido abrazar «lo malo» también ya que forma parte de mi historia y me hace ser quien soy.

«Agua» habla de la «asfixia por culpa del estrés, del interés y de la fama». ¿Cómo fluye a diario con estas tres realidades?

Es una realidad que me vino de golpe y he tenido que aprender a abrazarla. Mi mayor vía de escape es mi gente, mi familia. Siempre que se me acercan personas en la calle a pedirme fotos o a decirme algo, escucho con todo el amor porque los fans son muy importante para mí. Sin ellos no estaría viviendo lo que vivo hoy en día.

Hace dos años logró una misión imposible: recuperar la ilusión de España en Eurovisión con ese tercer puesto. Y luego no corrió a sacar un disco. ¿Las grandes carreras se construyen con pequeños pasos?

Realmente ha sido un proceso necesario para mí como artista. En mi caso, me quise tomar la calidad de tiempo para hacer lo que quería hacer. Este disco recoge mi mejor versión.

Su eurovisivo «SloMo» la catapultó a nivel internacional en muy poco tiempo. ¿Cómo se gestiona ese triunfo para volver al estudio con la misma humildad y ponerse el mono de trabajo?

Soy una trabajadora desde que tengo dieciséis años. La realidad es que nunca me he quitado el mono de trabajo. Otra cosa es lo que se percibe desde fuera, pero en eso yo ya no tengo el control.

¿Qué hábitos practica para poder ejecutar esas coreografías inalcanzables para el resto de los mortales?

La formación de muchos años para mí es el pilar fundamental. Pero sigo entrenando muy duro la voz, el cuerpo y el fondo para poder dar el cien por cien cuando me imagino mis puestas en escena.

En este tiempo, ha hecho colaboraciones que han sido un bombazo, como la de Abraham Mateo con «Clavaíto». ¿Algún dueto top con el que ya se visualice?

Tengo muchos planes. Esto acaba de empezar...Me encanta el proceso de conocer a artistas y poder compartir con ellos. Las colaboraciones que he tenido hasta ahora son maravillosas y estoy segura de que os sorprenderé aún más.

Ha dicho que ir al psicólogo es como ir al gimnasio. ¿En qué ha cambiado su día a día esa visita médica?

Acudo al psicólogo desde que soy pequeña, siempre he ido por temporadas. Pero realmente es como ir al gimnasio de la mente. Poco a poco, se va quitando el tabú y es algo de lo que me siento muy orgullosa.

A estas alturas de la película, ¿tiene algo en común con esa mami que iba «siempre primera nunca secondary»?

Sí. Ésa soy yo, con mi esencia, amor y profesionalidad. Pero en otro capítulo. Con un primer disco sacado, mis chanelistas fieles, mucho apoyo en todos los sentidos y con muchas cosas aprendidas.

Si tuviera que elegir a la mejor voz de este país de todos los tiempos, ¿a quién le otorgaría sus doce points?

¡Qué difícil! Hay tantas leyendas de la música de aquí... Desde Rocío Dúrcal, pasando por Concha Buika, Luz Casal, Mónica Naranjo...

¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando la promoción de «Agua» le dé un respiro?

Llevar a los escenarios mi disco. Es algo que va a suceder este año. Muchas ganas de que veáis en lo que mi equipo y yo estamos trabajando. Ganas de veros a todos, de disfrutar de la música y ganas de mucha ¡agua!