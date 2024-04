¿Cuál es la promesa que Emilio Aragón le hizo a su padre 'Miliki' y no pudo cumplir?

Emilio Aragón, reconocido en el mundo del espectáculo por su versatilidad y talento, compartió en una entrevista con Carlos del Amor en 'La Matemática del Espejo' de La 2 una conmovedora reflexión sobre una promesa no cumplida a su padre, el legendario Miliki, y cómo esta ha influenciado su vida y su carrera.

Creciendo entre cámaras y escenarios desde temprana edad, Aragón ha destacado en diversas facetas del espectáculo: humorista, guionista, actor, payaso, presentador, director de cine... Sin embargo, su amor por la música, inculcado por su padre, ha sido una constante a lo largo de su vida. Una de las promesas que Emilio le hizo a Miliki fue dominar y ejecutar un concierto completo de Maurice Ravel, un desafío que, lamentablemente, no pudo cumplir antes del fallecimiento de su padre.

En la entrevista, Aragón reveló cómo, tras la pérdida de Miliki y durante la pandemia, decidió replantearse su vida y dedicar un año completo al estudio de la compleja obra de Ravel. "Recuerdo que un día, hablando con mi padre, le dije: 'Algún día la tocaré'. Bueno, mi padre murió y no pude tocarlo... Después de la pandemia empecé a replantearme muchas cosas en mi vida y me dije: 'Tengo que estudiar ese concierto... Y me he pasado un año estudiándolo'", confesó con emoción.

Además de su promesa musical, Aragón compartió reflexiones sobre la influencia de su padre en su vida personal y profesional. Destacó la "suerte" de haber tenido a Miliki como padre, compañero de trabajo y amigo, recordando con admiración cómo lo vio escribir guiones y compartir momentos de enseñanza y complicidad. Miliki sigue siendo una fuente de inspiración vital para Emilio Aragón, quien asegura que aún rescata lecciones y memorias de su padre. "Le echo muchísimo de menos. Hablábamos mucho", expresó, resaltando el profundo impacto que la figura de Miliki continúa teniendo en su vida diaria.