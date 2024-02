'GH DÚO': Elena Rodríguez estalla contra Ivana sacando la cara por su hija Adara: "Hija, estoy orgullosísima de ti. No eres una niña rencorosa, manipuladora"

El pasado domingo 18 de febrero tuvo lugar el ‘Debate’ del famoso reality de Telecinco, ‘Gran Hermano DÚO’ mostrando los últimos conflictos que reinan dentro de la casa de Guadalix de la Sierra y que tienen su desencadenante desde el exterior. Todo comenzó tras el regreso de Ivana Icardi en la gala del pasado jueves. La argentina, junto con Finito, volvían al reality hasta este domingo.

Icardi y Elena Rodríguez, madre de Adara y enemiga televisiva de Ivana, se encontraban en la cocina. Rodríguez quiso saber cómo están las cosas en el exterior por lo que la argentina no dudó, sutilmente, en confesarle que ella está expulsada no por hacer un mal concurso sino por los fieles seguidores de Molinero.

Esto provocó la preocupación de Elena quien no dudó, en el confesionario, en querer saber cómo se encontraba su hija. El ‘Debate’ conducido por Ion Aramendi, presentador de Mediaset, mostró las confesiones que Icardi y Rodríguez protagonizaron en la casa provocando una discusión en directo entre ambas.

La argentina se mostró fiel a su razonamiento alegando que Adara ha influido en su concurso además de contarle a Elena todos los mensajes que la influencer le dedicó en redes sociales donde llegaba a alegrarse de su expulsión. Esto provocó la furia de Rodríguez quien no dudó en mandarle un mensaje a su hija a la vez que atacaba a Ivana de manera indirecta: “Hija, estoy orgullosísima de ti. No eres una niña rencorosa, no eres una niña manipuladora”.