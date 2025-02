Elton John rompe a llorar y se confiesa en directo: "Puede que no quede mucho tiempo de vida’

El legendario Elton John conmovió a la audiencia de "The Graham Norton Show" al no poder contener las lágrimas al hablar sobre su nuevo álbum, "Who Believes In Angels?", y su reciente reflexión sobre la mortalidad. El emotivo momento se produjo cuando el presentador, Graham Norton, le preguntó sobre un clip promocional del álbum, donde se le veía visiblemente conmovido mientras interpretaba una pieza al piano. Elton John compartió sus temores de que "no le quede mucho tiempo de vida".

El álbum, fruto de una colaboración con Brandi Carlile y Bernie Taupin, ha sido un proceso profundamente emotivo para John, quien además ha lidiado con una reciente infección ocular que ha afectado su visión. Según reveló en el programa, una canción en particular, titulada "When This Old World Is Done With Me", lo llevó a reflexionar sobre el tiempo que le queda. "Llegué al estribillo de la canción que estaba escribiendo y descubrí que estaba hablando de mi muerte", confesó el cantante, visiblemente emocionado. "Para un hombre de 76 años (en ese momento), con hijos y esposo, la mortalidad se vuelve algo en lo que piensas". La conmoción fue tal que necesitó ser consolado durante 45 minutos.

Brandi Carlile, también presente en el programa, describió el momento como "increíble", destacando la intensidad emocional de la grabación. A pesar de la emoción, John explicó que llorar al componer e interpretar no es algo nuevo para él, ya que la música siempre ha sido una fuente de profunda emoción.

Who Believes In Angels? estará disponible a partir del 4 de abril y promete ser un álbum introspectivo y conmovedor. Como adelanto, Elton John y Brandi Carlile se presentarán en The London Palladium el 26 de marzo de 2025, ofreciendo una probadita de la magia del disco. El primer sencillo del álbum también se titula "Who Believes In Angels?".

La noticia llega en un momento delicado para el artista, quien ha revelado que padece una infección ocular que ha limitado su visión. Sin embargo, su pasión por la música y su honestidad emocional siguen intactas, convirtiéndolo en una figura aún más inspiradora para sus fans.