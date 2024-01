Estas son las 10 series y películas más vistas en Madrid en 2023

JustWatch, la guía internacional de streaming que cuenta con más de 40 millones de usuarios en 140 países, es quizá la ayuda más eficaz para buscar y encontrar en un par de clics la serie, documental o película que queramos ver en cada momento. La búsqueda nos devuelve las plataformas en las que podemos disfrutar del contenido, así como las opciones de compra si el título todavía no está para streaming tras pasar por las salas de cine. JustWatch cuenta además con una herramienta que sirve para conocer detalladamente la actividad de los usuarios.

Con una base de datos diarios de 4.500 servicios de streaming, la plataforma ha ofrecido una lista de las diez películas y las diez series más consultadas por los usuarios, y por tanto más buscadas y preferidas. Los Streaming Charts de JustWatch, que así se llaman, se calculan a partir de la actividad de los usuarios en el sitio web y app. Los gráficos de transmisión de JustWatch se calculan según la actividad del usuario en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días. Esto incluye hacer clic en una oferta de transmisión, agregar un título a una lista de seguimiento y marcar un título como "visto". Estos datos se recopilan de más de 40 millones de fanáticos de películas y programas de televisión por mes. Se actualiza diariamente para 140 países y 4500 servicios de transmisión.

En base a estas listas, JustWatch apunta a que las 10 mejores películas de 2023 en Madrid han sido con el número 1 "As Bestas" y con Movistar+ conquistando los rankings de cine tras tener en streaming la mitad de los 10 títulos más vistos con éxitos como "Barbie" (que comparte con HBO Max), "La Ballena" (3) o "Super Mario Bros" (5). Por su parte, Disney+ tiene 3 películas en la lista incluida la exitosa: "Avatar: El sentido del agua" (6) y "El menú" (8).

Ránking de cine JustWatch

En cuanto a series, la lista tiene mucho que ver con las grandes series del año pasado y tendencias del streaming. Así, HBO Max se sitúa en cabeza con 4 títulos: "The Last of Us" (1), "Succession" (3), "Origen" (7) y "The Walking Dead" (9). Destaca Netflix con "Miércoles" en segundo lugar y Disney + con tres títulos "The Bear" (4), "The Mandalorian" (6) y "The Walking Dead" (9) que comparte en emisión con Netflix y HBO Max.