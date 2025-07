La historia de resiliencia de un soltero de 'First Dates' con secuelas por el cáncer: "Algo para compartir la vida de aquí a lo que me quede"

El restaurante de 'First Dates' siempre nos trae historias de lo más sorprendentes. Sus invitados, solteros y solteras llenos de personalidad, acuden al restaurante del programa de Cuatro en busca de alguien que les devuelva la ilusión en el amor. En el caso de Roger, su historia no podría haber emocionado más a la audiencia: tanto él como su mujer tuvieron cáncer, y lamentablemente ella falleció hace cinco años.

"Fue el batacazo más fuerte porque yo tuve la suerte o el beneplácito de poder superar el cáncer", recordó el catalán de 54 años. Tal y como le explicó a Sobera, la secuela de su cáncer fue una osteoporosis severa, que hizo que terminara en una silla de ruedas. Gracias a su espíritu de superación, pudo rehabilitarse y volver a andar. "Aunque los médicos decían que no me iba a levantar de ahí, lo hice", señaló.

Una segunda oportunidad

Después de saber por parte del comensal que estaba buscando "algo para compartir la vida de aquí a lo que me quede", el presentador decidió que ya era hora de que entrase la pretendienta de Roger. Eva, la cita del catalán, se definía como "una persona en paz". Entre sus aficiones se encontraban la música, la lectura y la ópera, algo en lo que iba a coincidir con el soltero, quien también era melómano.

"Es muy guapa, la verdad", afirmó Roger nada más conocerla. En el caso de ella, señaló que lo que más le gustaba de él eran sus ojos: "Son como dos ventanas". Durante la cena, él se quedó sorprendido de que su cita estuviera interesada en La Traviata de Verdi, ya que las apariencias le habían jugado una mala pasada.

Roger y Eva en 'First Dates' Mediaset

El momento más sincero de la velada llegó cuando ambos hablaron de un tema muy importante: la salud. Eva apreció la naturalidad de Roger a la hora de comentar los detalles de su osteoporosis, mientras que él de Tarragona se encargó de transmitirle tanto a ella como a la audiencia un mensaje de esperanza después de saber que su cita tenía artritis y fibromialgia. "No tengáis miedo y disfrutad aquí, lo que viene después no sé cómo es, pero tan malo no es", reflexionó.

Al final, ambos se pusieron de acuerdo en tener una segunda cita: "Me gustaría conocernos y hablar más con ella. Tenemos muchas cosas en común", reconoció Roger para acabar.