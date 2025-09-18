Ester Expósito revela la escandalosa escena sexual que "Élite" decidió ocultar

Ester Expósito ha encendido la conversación mediática tras confesar, en una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo para el podcast "No te lo cayes", que una de las escenas más extremas que rodó en "Élite" jamás fue emitida. La actriz, que alcanzó fama internacional con su papel en la serie de Netflix, reveló que el momento suprimido implicaba un trío con una doble penetración, algo que consideró "una barbaridad", especialmente porque su personaje tenía apenas 16 años.

Aunque algunas partes del trío sí llegaron a verse en pantalla, Expósito detalla que la secuencia completa fue grabada pero nunca montada. "Me parecía excesivo. No entendía por qué una menor tenía que representar algo así en su primer trío", explicó. Estas declaraciones no solo han sorprendido por lo explícito del contenido, sino por la madurez con la que la actriz ha abordado el tema, años después de haberlo vivido.

Durante la conversación, la intérprete se mostró crítica con la mirada que la industria proyecta sobre el cuerpo femenino, algo que asegura le ha afectado profundamente desde sus inicios. "No volví a hacer escenas sexuales porque sentí que ya no eran necesarias. No por pudor, sino por el modo en que la sociedad nos cosifica", sentenció. Para Expósito, el verdadero problema no es el sexo en sí, sino el filtro con el que se observa el cuerpo de la mujer.

Más allá de las escenas explícitas, la actriz aprovechó el espacio para reflexionar sobre la presión de la imagen pública. Aunque es consciente de su impacto mediático, asegura que su verdadera lucha está en otro plano: "Queremos que se escuche nuestra voz con la misma fuerza que se escucha la de los hombres", reivindicó. Así, deja claro que su prioridad actual es hacerse valer como artista más allá de su físico.

La madrileña también confesó que el perfeccionismo le ha llevado a momentos de desgaste personal. Su carácter obsesivo, dice, la empujó a volcarse por completo en su faceta profesional, descuidando su estabilidad emocional. "Me di cuenta de que estaba alimentando solo a la actriz, no a la persona", declaró. Desde entonces, ha puesto el foco en equilibrar su carrera con su bienestar personal.

Hoy, Ester Expósito vive una nueva etapa, marcada por la conciencia y la autodeterminación. Con un discurso firme y sin evasivas, ha decidido fijar límites claros en su trabajo y poner en valor aquello que durante años la industria prefirió silenciar: su voz, su criterio y su autonomía. La escena censurada en "Élite" no solo quedó fuera de la serie, sino que se convirtió en el símbolo de un despertar.