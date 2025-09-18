Mundial de Ciclismo Ruta 2025: horarios y dónde verlo en España

El Mundial de Ciclismo en Ruta 2025 será histórico al disputarse por primera vez en África, concretamente en Kigali (Ruanda), entre el 21 y el 28 de septiembre. Durante una intensa semana se decidirán los títulos en contrarreloj individual, pruebas en ruta y relevos mixtos, tanto en categoría élite como en sub-23 y junior.

El campeonato arranca el domingo 21 con las contrarrelojes élite femenina y masculina, con recorridos de más de 30 y 40 kilómetros respectivamente. Los días siguientes estarán dedicados a las pruebas contrarreloj sub-23 y junior, mientras que el miércoles 24 se disputará la contrarreloj mixta por relevos, una de las pruebas más espectaculares del calendario. La emoción se trasladará después a las carreras en ruta: el 25 y 26 se celebrarán las pruebas sub-23, el sábado 27 será el turno de la élite femenina y el domingo 28 llegará la gran cita con la ruta élite masculina, un exigente recorrido de más de 260 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel acumulado, donde el famoso “Muro de Kigali” puede decidir el maillot arcoíris.

Calendario del Mundial de Ciclismo 2025 (hora local Kigali / +1 hora en España)

Domingo 21 septiembre : Contrarreloj individual élite femenina a las 10:10 (31 km) y élite masculina a las 13:45 (40 km).

Lunes 22 septiembre : Contrarreloj sub-23 femenina a las 10:30 y la masculina a las 13:35.

Martes 23 septiembre : Contrarreloj junior masculina a las 14:00 y femenina a las 10:45.

Miércoles 24 septiembre : Relevos mixtos por equipos a las 12:30.

Jueves 25 septiembre : Ruta sub-23 femenina a las 13:05.

Viernes 26 septiembre : Ruta sub-23 masculina a las 12:00.

Sábado 27 septiembre : Ruta élite femenina a las 12:05.

Domingo 28 septiembre: Ruta élite masculina (267 km) a las 9:45.

En cuanto a la retransmisión, en España podrá seguirse íntegramente en Eurosport 1 y 2, accesibles también en HBO Max dentro de su paquete de deportes y en Movistar Plus+. Además, RTVE ofrecerá cobertura en Teledeporte y en RTVE Play, garantizando que los aficionados no se pierdan las pruebas más esperadas del calendario ciclista.